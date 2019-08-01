Kaçak göçmenlerErmenistan’da Irak’tan Avrupa’ya uzanan yasadışı göç kanalları çökertildi

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, ülke topraklarını kullanarak Irak’tan Avrupa ülkelerine yasadışı göç organizasyonu düzenleyen suç örgütünün ortaya çıkarıldığını bildirdi.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi’nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, “Irak’ta yaşayan kişiler, Ermenistan toprakları üzerinden transit izni almak için sahte belgeler kullanarak bazı Irak vatandaşlarının yasa dışı yollarla göçünü organize etti. Bu amaçlar her bir vatandaştan 12 bin euro para alındı” ifadeleri kullanıldı.

Suç örgütü üyelerinin göçmenlere Erbil-Erivan ve Erivan-İstanbul-Erbil uçak biletlerini vererek Irak vatandaşlarına, onların aslında memleketlerine dönmeyeceği, Ermenistan’dan Avrupa ülkelerine gideceğine söz verdiler.

Açıklamada, “Irak vatandaşları Ermenistan sınırını gerçek pasaportlarla geçti. Erivan havalimanının transit bölgesinde, sahte İspanya ve Fransa pasaportlarını ve bu pasaportlardaki bilgiler temelinde verilen biniş biletlerini kullanarak Viyana’ya giden uçağa binmeye çalıştılar. Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi çalışanları suçu ortaya çıkardı ve yasadışı göç girişimini engelledi” ifadelerine yer verildi.

Irak vatandaşları ise gözaltına alındı.

Ayrıca biri suç örgütüyle bağlantılı olduğu tahmin edilen, iki Ermenistan vatandaşının aynı yöntemi kullanarak Ermenistan vatandaşlarını kaçak yollarla Avrupa’ya taşımayı planladığı aktarıldı. Ermenistan vatandaşlarının sahte Yunanistan pasaportları ile Barselona’ya gönderilmesi planlanıyordu.

Açıklamada, “Organizatörlerin evlerine yapılan arama çalışmaları sırasında İspanya kimlik kartları ve Yunanistan vize damgaları ele geçirildi” denildi.

Olayla ilgili ceza davası açılırken 5 kişiye suçlamalar yöneltildi.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...