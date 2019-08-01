Ermeni satranç Büyukustası Aronyan dünyada tekrar 10’uncu sırada

Ermeni Satranç Büyukustası, Satranç Dünya Şampiyonu ve Dünya Kupası sahibi Levon Aronyan tekrar FİDE sıralamasında 10’uncu sırada yer alıyor. Geçen ayda bu sıralamada Aronyan 14’uncuydu.

Birinci sırada ise başka bir Dünya şampiyonu olan Magnus Carlsen bulunuyor.

Ermenistan’ı temsil eden satranççılardan Gabriel Sargsyan 46’ıncı, Hrant Melkumyan 87’inci, Sergey Movsesyan ise 98. sırada yer aldılar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/08/01/Levon-Aronyan-satranç-FİDE/161053

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