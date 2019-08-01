Dünya Gençler Güreş şampiyonasında Ermeni sporcu bronz madalya kazandı (video)

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da 29 Temmuz tarihinde Dünya Gençler Güreş şampiyonası maçlarına start verildi.
Serbest stil 92 kg kategorisinde Ermenistan’ı temsil eden güreşçi Lyova Gevorgyan üçüncülük için mücadelede Hindistan güreşçisi Monu Dahia’ya karşı 7-4 skorluk zafer kazandıktan sonra bronz madalyayla ödüllendirildi.
Maçlara 1/8 finalden katılan Ermeni sporcu tek mağlubiyeti yarı finalde gördü ve daha sonra şampiyon olacak rakibine yenildi.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/08/01/Dünya-Güreş-şampiyonası-Ermeni/161026
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