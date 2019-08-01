Akdoğan’daki kilise yeniden hayat bulacak

Hatice KERLO

Akdoğan’da bulunan ve 1974 yılından sonra uzun yıllar Camii olarak kullanılan Meryem Ana’ya adanmış kilisenin son durumu hakkında Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif bilgi verdi.

Halk arasında Panagia Kilisesi (Meryem Ana) olarak bilinen görkemli kilisenin inşaatı 10 yıl sürmüş ve 1888 yılında bölgedeki Hristiyan nüfusun da yardımlarıyla tamamlanmıştı. 1974 yılından sonra Akdoğan’da camii olmamasından dolayı uzun yıllar camii olarak kullanılan kilise, son dönemde camii inşa edilmesinin ardından artık kullanılmıyor. Caminin inşa edilmesinin ardından Meryem Ana kilisesi artık kullanılmamakta. Gerek köy halkı gerekse köyü ziyaret eden Kıbrıslı Rumlar bu kilisenin akıbeti hakkında ne olacağını düşünüyor. Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif kilise hakkında sorularımızı yanıtlayarak, kilise hakkında proje bulunduğunu belirtti. Kilisenin kesinlikle kendi haline terkedilmeyeceğine vurgu yapan Latif, gerekli işlemlerin başlatılmış olduğunu sözlerine ekledi.

Latif: Hepimizin hedefi bu eseri aslı gibi restore etmek

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, “Din işleri müdürü ile görüştüm. Kilisenin tadilatını İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesinin üstleneceği söylenildi ve ben de bunun üzerine komiteyle iletişime geçtim. Komite bana nasıl bir çalışma yapma konusunda henüz bir karara varmadığını fakat kısa sürede bunu yapacaklarını söyledi. Ben de kendilerine proje sorumluluğunun belediyeye verilmesini rica ettim. Sonuçta herkesin hedefi aynıdır. Hepimizin hedefi bu denli güzel ve değerli bir eserin harap olmadan yeniden aslı gibi restore edilmesidir. Sadece kilisenin değil yıllardır Belediyenin ambar olarak kullandığı kilise bahçesindeki odalar aslında kilisenin okulu olduğunu öğrendik ve onlarında tekrardan eski halini alması için projemize dâhil ettik” şeklinde konuştu.

“Uzun bir süreç olacak”

Akdoğan’a cami yapılmasının ardından boşaltılan kilisenin korunmasız hale geldiğini dile getiren Latif, bu sebepten dolayı şu anki konumu ve durumu tehlikeye atılmaması ve herhangi bir zarar görmemesi açısından ilk etapta bölgenin ışıklandırılacağını söyledi. Bölgeye kameralar takılması yönünde çalışma başlattıklarını kaydeden Latif, “Uzun soluklu bir proje olacağını göz önünde bulundurduğumuz zaman böyle bir koruma gereklidir. Şu an bahsetmiş olduğumuz Belediye ambarları hakkında da bir proje çalışması içerisindeyiz. Böylece camii yapılmasının ardından boşa çıkan kilise gibi ambarların da projesi hayata geçtiği takdirde orada mevcut bulunan ambarlar da boşa çıkacaktır. Bunların sizin de anladığınız üzere zaman alacağı konular olduğundan dolayı ilk önceliğimiz bu denli bir zenginliğe, güzelliğe, zarar gelmeden kiliseyi koruma altına alma çalışmasını hayata geçirmektir. Her açıdan düzenli, çevre düzeni olan restore edilmiş bir şekilde hayata geçmesi önemlidir. Bu yüzden bu süreç uzun bir süreçtir” dedi.

“Ayin yapılmasında bizim için bir sakınca yok”

Söz konusu kilisenin Akdoğan için değerli bir tarihi eser olduğuna değinen Başkan Latif, “Akdoğan için çok önemli bir tarihi eserdir, değerdir. Bu yüzden onu korumak için elimizden ne gelirse yapmaktayız ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi. Restoresi bittikten sonra ayin yapılabilme ihtimali olup olmadığı konusuna da değinen Başkan Latif, ayin yapılma konusunda kendileri için bir sakınca olmadığını ifade etti. Latif, “Önemli olan ilk etapta buranın zarar görmeden koruma altına alınmasıdır” diye konuştu.

“Elimden geleni yapacağım”

Hala kilisenin Belediye sorumluluğunda olmadığına değinen Latif, buna rağmen bir proje düzenleme ve bunun için gerekli adımları atmaya çalıştığını ifade etti. Başkan Latif ellerindeki proje hakkında gerekli yazışmaları ve görüşmeleri sürdürdüğünü belirterek gelecek yanıt doğrultusunda bu değerli eserin eski halini alması ve herkes tarafından kullanılabilir güzel bir hale getirilebilmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

(Voice of the Island 2019)

https://www.voiceoftheisland.com/akdogandaki-kilise-yeniden-hayat-bulacak/173091/

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