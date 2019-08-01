ABD’li Ermeni gazeteci 3’üncü kez “Los Angeles Area Emmy Awards” ödülüne sahip oldu

ABD’li Ermeni gazeteci Peter Musurlian üçüncü kez “Los Angeles Area Emmy Awards” ödülüne sahip oldu.

Özgür gazeteci Musurlian, ödülü Amerikan PBC TV kanalında 2018 yılının Mayıs ayında gösterilen ‘Holocaust Soliloquy’ (Holokost hakkında söyleni) belgesel film için aldı.

Ödül töreninde Ermeni gazeteci konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Dedem Ermeni Soykırımı’ndan kurtulanlardan biriydi. Ben öyle bir ortamda büyüdüm ki hayat boyunca dedemin başına neler geldiğini anlatan hikayeler duydum. Bunları anlatarak dedem dahil olmak üzere soykırıma tanık olanların başına neler geldiğini göstermek istedim.”

Yılbaşında Mursulian, Los Angeles basın kulübünün “En iyi görüntü kayıdı” kategorisinde de ödüle layık görülmüştü.

Yeni ödül, gazetecinin 3’üncü ‘Emmy’si oldu. Daha önce bu ödülü 2012 ve 2016’da almıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/08/01/ABD-Ermeni-gazeteci-Los-Angeles-Area-Emmy-Awards/161074

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