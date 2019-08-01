11 asırlık Meryem Ana Kilise restore edilecek

Erzurum’un Tortum ilçesinde bulunan asırlık Meryem Ana Kilisesi, restorasyona alınacak. 19. yüzyılda camiye dönüştürülerek “Taş Cami” ismini alan ve içinde aslan, boğa, kartal, grifon kabartmaları da bulunan yapının restorasyonuna gelecek yıl başlanacak.

Bağbaşı Mahallesi’nde Bağdat Kralı 3. Davut tarafından 976-1001 yıllarında yaptırılan ve yörede “Haholi Kilisesi” olarak da adlandırılan tarihi yapının turizme kazandırılması için proje hazırlanacak.

19. yüzyılda camiye dönüştürülerek “Taş Cami” ismini alan ve içinde aslan, boğa, kartal, grifon kabartmaları da bulunan yapının restorasyonuna gelecek yıl başlanacak.

https://tele1.com.tr/11-asirlik-meryem-ana-kilise-restore-edilecek-72740/

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