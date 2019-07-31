Yunanistan ve sen

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Elin adamlarına bakıyorum. Yaşanan olayların ardından asırlar da geçse,yeni nesil aynı düşünceyi takipten vaz geçmiyor. İşte bakın… Yunanistan’ın yeni başbakanı ayağının tozuyla Kıbrıs Rum yönetimini ziyaret ediyor ve kurduğu ilk cümlenin konusu ezeli ve ebedi Yunan İdeali.

Ne diyor?

“Önceliğimiz Türk işgalini sonlandırmaktır.”

Sen akşama kadar Yunanistan’a şu başbakan oldu, bu başbakan oldu, şöyle demokrat, böyle demokrat de.

Fark etmez.

Zihniyet aynı…

Kıbrıs’taki Türk varlığınıişgal olarak görmekten alıkoyamazsın.

Kaç iktidar değişirse değişsin, hangi parti iktidara gelirse gelsin değişmeyen tek şey Megalo idea.

Bir de bizimkilere bakın.

Türk tarafına.

Oradaki bazı siyasal gruplar da tıpkı Yunanlılar gibi düşünüyor. Anadolu’dan giden soydaşlarını “işgalci”olarak görüp kovuyor.

Onu da bırakın bizzat devletin tepesi, Türkiye’deki iktidarla birlikte “yes be anam”diyerek az kalsın Kıbrıs’ı Yunanlılara verecekti.

Meşhur Annan Planı dolayısı ile Rahmetli Denktaşbile Türkiye’ye sokulmak istenmedi.

Biz ülke olarak, toplum olarak o ruhu, o bilinci herkese veremiyoruz. Türk Milli eğitim sistemi, toplumsal değer ortaklığı sağlamada yetersiz kalıyor.Siyaset dersen, en önemli ayırıcı öğeolarak görev yapıyor. Halen daha Atatürk konusunu tartışmıyor muyuz?

Kurtuluş Savaşı sürecindesadece Türkiye’de rejim değişmedi ki. Yunanistan’da da Krallık gitti Cumhuriyet ve demokrasi geldi.

Orada da savaş süresince fırtınalar koptu. İktidarlar yerle bir oldu.

Oldu da ne oldu?

Yenildiği halde, Yunan tarih kitapları yahut kiliseleri, Hıristiyan tarikatları,siyasi farklılıklarla birbirini eleştiren taraflar, kavgaya devam mı ediyor?

“Krallık iyi idi, Neden demokrasiye, neden Cumhuriyete geçtik”diye, kilise vaazlarındalaik demokrasiye ateş mi püskürüyor? Yunan gençlerine, tarihsel düşmanlıklar mı aşılıyor?

Hayır..

Bir de bize bakın..

Halen daha kendini Osmanlı olarak hayal eden,Osmanlı devlet yönetimini hatasız, kusursuz gören tarikat, cemaat, din adamı var.

Sosyal medya hesaplarından “sen niye, padişahımızı başımızdan aldın” deyip Atatürk‘e saydıran, hakaret edenler var. Hanedanlık yönetimi(aile iktidarı) yerine Cumhuriyeti (halkın kendi kendini yönetmesi) sistemini getiren Atatürk‘ün, çoğu dini kisveli kimselertarafından görmediği hakaret kalmadı.

İşte bu sebeple sen “yes be anam” deyip Kıbrıs’ı verecek oldun ama onlar “önceliğiniz Türk işgalini sonlandırmaktır” hedefine doğru yürümeğe devam ediyor.

Ege’de adalarını işgal ediyor.

Amaca doğru adım atıyor.

Peki sen?

Sen halâ kendini Osmanlı sanıyorsun. Lakin Osmanlı’nın da son zamanlarının tıpkı seninle aynı davrandığını hatırlamıyorsun.

Susuyorsun..

Üretmiyor alıyorsun.

Hıristiyan dünya sana satıyor, sen almakla övünüyorsun.

“Bak S-400’leri nasıl aldık..”

Nasıl aldın?

Paranla madara olma pahasına aldın. Karşılığında ambargo yemepahasına aldın.

Bir de Yunanistan’a bak… Ezeli amaç yolundan sapmadan ilerliyor.

Amerika farklı mı?

O da yüz yıl öncesi harita üzerinde çalışıyor. İdlib’e düşen bombalar işte o tarihsel gerçeğin sesidir.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...