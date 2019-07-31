Sanatla köklere dönüş

1915 Ermeni Soykırımı’nda aileleri göç ettirilenlerin çocukları, Veradardz Folk Ensebemble Ermeni Müzik ve Dans Grubu, ‘Hiçbir zaman buralardan kopmadık.Şimdi o bağı güçlendirmek istiyoruz’ dedi.

Dersim Munzur Kültür ve Doğa Festivali’ne birçok yerli sanatçı katıldı. Ancak bu yıl ilk kez Veradardz Folk Ensebemble Ermeni Müzik ve Dans Grubu festivalde sahne alarak farklılık yarattı. Ermeni grubu kültürlerini temsil eden kıyafetleri, müzik ve oyunları ile tüm dikkatleri üzerine çekti. 1915 Ermeni Soykırımı’nda aileleri Van, Urfa, Muş, Bitlis gibi birçok ilden Ermenistan’ın başkenti Erivan’a göç etmek zorunda kalan ailelerin çocukları 2009 yılında bir araya gelerek, Veradardz Folk Ensebemble Müzik ve Dans Grubu’nu oluşturdu. Anlamı “köklerine dönüş” olan Veradardz Folk Ensebemble grubu 20 kişiden oluşuyor. Erivan’da sanatlarını icra eden grup ilk kez Dersim’e gelerek sahne aldı. Grup Ermeni kültürüne ait rengarenk kıyafetleri, kendi anadilinde seslendirdiği şarkıları ve oyunları ile büyük bir ilgi topladı. Mezopotamya Ajansı’ndan Mehmet Şah Oruç ve Semra Turan, müzik ve oyunların amacı bununla neler yapmak istediği üzerinden grup sözcüsü Aevsoreli Avetisyon ve grup üyesi Sose Poetyon ile konuştu.

‘Ermeni kültürünü yaşatacağız’

Avetisyon, grubun ilk amacı dans ve müzik ile Ermeni kültürünü yaşatmak olduğunu söyleyerek, insanların köklerine dönmesinin çok önemli olduğunu, o nedenle grubun adını “köklerimize dönüş” adı vererek sanatı icra etmeye başladıklarını kaydetti. Avetisyon, Ermeni Soykırımı’nda büyüklerinin katledildiğini anımsatarak şöyle devam etti: “Soykırım ile kültürümüz ve dilimiz de yok edilmeye çalışıldı. Biz de buna karşı bu grubu oluşturarak, kendi kültürümüzün özünü yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Dedelerimiz gibi yaşamak için köklerimize inmek istiyoruz. Grubumuz da bunu amaçlamaktadır.” 10 yıldır gruplarının olduğunu, daha çok Ermenistan’da sanatlarını icra ettiklerini yineleyen Avetisyon, “Birçok önemli işlere imza attık. Birçok ülkeden davetler aldık, ancak maddi imkansızlardan kaynaklı gidemedik” dedi. İlk kez Dersim’e geldiklerini söyleyen Avestion, Dersim ve insanlarını çok sevdiklerini, gitmek istemediklerini kaydetti. Özelikle doğasının kendilerini çok etkilediğini ifade eden Avestion, “Dersim halkını yüreğimizde hissediyoruz, yaşadıkları acılar nedeniyle de kendimize çok yakın hissediyoruz. Bundan sonra da Dersim’e gelip, Ermeni ve Alevi kültürünü birbirine tanıtmak istiyoruz” diye konuştu.

‘Sanatta kadının sesi önemli’

Grubu oluşturanlardan biri olan Sose Poetyon ise kendi kültürü, dili ve müziğini çok sevdiğini bu nedenle de grupta yer aldığını söyleyerek, “Sanatta kadının sesi ve yer alması çok önemli. Kültürünü öğrenen bir kadın, geleceği olan çocuklarına da bu kültürü daha güzel aktarır. 7 kadın olarak kendi kültür ve sanatımıza dair daha güzel şeyler yapmak istiyoruz” diye belirtti.

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