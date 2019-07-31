Kemal Arıkan’ı şehit eden Ermeni terörist Hampig Sasunyan’a Türkiye’den sıkı takip

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Türkiye‘nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan‘ı 1982’de şehit eden ve ABD’de cezaevinde tutulan Ermeni teröristin şartlı tahliye duruşmasını erkene aldırma talebi Türkiye’nin girişimleri sonucu ABD makamlarınca uygun bulunmadı. Saldırıdan sonra yakalanan ve afsız ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Sasunyan, California’da bulunan San Quentin eyalet hapishanesinde cezasını çekiyor. Sasunyan’ın California eyaletinin bu tür suçlara yönelik şartlı tahliye politikası çerçevesinde hapis cezasının 25’inci yılını doldurduğu Ekim 2007’den itibaren şartlı salıverilme hakkından yararlanma imkanı bulunuyor.

Türkiye‘nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan‘ı 1982’de şehit eden Ermeni teröristin ABD’deki cezaevinden şartlı tahliye duruşmasının erkene alınması talebi Türkiye’nin girişimleri sonucu engellendi.

Başkonsolos Arıkan’ı şehit eden “Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları” (JCAG) adlı terör örgütü militanlarından Hampig Sasunyan‘ın şartlı tahliye talebi bir kez daha Türkiye’nin girişimleriyle sonuçsuz kaldı.

Saldırıdan sonra yakalanan ve afsız ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Sasunyan, California’da bulunan San Quentin eyalet hapishanesinde cezasını çekiyor. Sasunyan’ın California eyaletinin bu tür suçlara yönelik şartlı tahliye politikası çerçevesinde hapis cezasının 25’inci yılını doldurduğu Ekim 2007’den itibaren şartlı salıverilme hakkından yararlanma imkanı bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığının girişimleri sonucunda 2006, 2010, 2013, 2015 yıllarında Ermeni teröristin şartlı tahliye taleplerinin reddedilmesi sağlanmıştı. Sasunyan’ın şartlı tahliye talebi, 14 Aralık 2016’da yapılan beşinci şartlı tahliye duruşmasında Türkiye’nin girişimlerine rağmen kabul edilmişti. Bunun üzerine, temyiz imkanı bulunan geçici şartlı tahliye kararının ardından Dışişleri Bakanlığının girişimleri sonucunda California Valisi Edmund G. Brown Jr, 12 Mayıs 2017’de Sasunyan’ın şartlı salıverilmesi kararını iptal etmişti.





Sasunyan’ın 29 Haziran 2018’de görülen altıncı şartlı tahliye duruşması öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün Amerikalı mevkidaşlarına gönderdikleri mektuplar başta olmak üzere yapılan girişimlerin sonucunda Şartlı Tahliye Kurulu, Ermeni teröristin toplum için makul olmayan düzeyde tehlike oluşturmaya devam ettiği gerekçesiyle şartlı tahliye talebinin reddine karar vermişti.

Edinilen bilgiye göre, son olarak California Şartlı Tahliye Kurulu 30 Mayıs’ta Türk makamlarına mektup göndererek Sasunyan’ın normal koşullar altında Haziran 2021’de gerçekleşmesi beklenen bir sonraki şartlı tahliye duruşmasının daha erken bir tarihe alınması için talepte bulunduğunu bildirdi. Kurul, yapacağı idari inceleme öncesinde teröristin talebine karşı Türkiye’nin görüşlerinin iletilmesini istedi.

Dışişleri Bakanlığı, Sasunyan’ın gerek şartlı tahliye edilmek gerek bu konudaki duruşmayı erken bir tarihe aldırmak konusunda gerekli koşulları taşımadığını vurgulayarak Ermeni terörüne ilişkin bilgilerle gelişmeleri içeren bir yanıtı 27 Haziran’da California Şartlı Tahliye Kuruluna iletti.

Türkiye’nin girişimleri sonuç verdi ve Şartlı Tahliye Kurulu 25 Temmuz’da Sasunyan’ın şartlı tahliye duruşmasının öngörülenden daha erken bir tarihe alınmasının uygun bulunmadığını bildirdi. Bu çerçevede, Ermeni teröristin şartlı tahliye duruşmasının Haziran 2021’de yapılması öngörülüyor.

Türk diplomat Kemal Arıkan, Ermeni teröristler Hampig Sasunyan ve Krikor Saliba tarafından 28 Ocak 1982’de Los Angeles’ta şehit edilmişti. Yakalanan Sasunyan yargılanmış ve afsız ömür boyu hapis cezasına çaptırılmıştı. Firar eden Krikor Saliba’nın ise aynı yıl Lübnan iç savaşında öldüğü iddia edilmişti.

ERMENİ TERÖRİSTLERE ÖVGÜ SÜRÜYOR

Radikal Ermenilerce Türk diplomatlarına yönelik kanlı eylemler övülmeye ve bu saldırıları gerçekleştiren teröristler kahramanlaştırılmaya devam ediyor.

Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile Muavin Konsolos Bahadır Demir’i 27 Ocak 1973’te şehit eden Ermeni asıllı terörist Gürgen Mıgırdiç Yanıkyan’ın kalıntılarının 5 Mayıs’ta düzenlenen devlet töreniyle Ermenistan’daki bir askeri mezarlığa defnedilmesi, 27 Temmuz 1983’te Türkiye’nin Lizbon Büyükelçiliğini basarak Maslahatgüzar Yurtsev Mıhçıoğlu’nun eşi Cahide Mıhçıoğlu ile bir Portekizli polisi şehit eden 5 Ermeni teröristin, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 27 Temmuz’da ABD başta olmak üzere çeşitli ülkelerde düzenlenen etkinliklerle anılması, Ermeni çevrelerin ve bunların destekçilerinin terörizmi teşvik suçu işlemesinin son örneklerini oluşturuyor.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ve Terörizmin Önlenmesine İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne göre terörizmin teşviki suçunu teşkil eden bu örnekleri diplomatik kanallardan AGİT ve Avrupa Konseyi gibi ilgili kurumların gündemine getirmeyi sürdürüyor.

https://www.takvim.com.tr/guncel/2019/07/31/kemal-arikani-sehit-eden-ermeni-terorist-hampig-sasunyana-turkiyeden-siki-takip

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