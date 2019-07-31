Kaliforniya’da Ermeni-Amerikan ilişkilerinin tarihine adanmış bir müze kurulacak

ABD’nin Kalifornia eyaletinde önümüzdeki yıllarda Ermeni-Amerikan ilişkilerinin tarihine adanmış bir müze kurulacak. Müzenin kurulmasıyla ilgili Kaliforniyalı senatör Kathryn Barger Yerevan’da düzenlenen basın toplantısında açıkladı.
Kathryn Barger, Ermenilerin yoğun yaşadığı Glendale dahil olmak üzere 2 milyon Kaliforniyalıyı temsil ettiğini vurguladı.
Eyalet yönetimi müzenin inşaatı için 5 milyon dolar hediye etti. Müze için nakit bağışı devam etmekte.
Müzenin önümüzdeki 5 yılda açılacağı öngürülüyor.
ERMENİ HABER AJANSI
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