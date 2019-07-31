İtfaiye: Manastırın ağaçları kundaklanmış olabilir

İtfaiye: Manastırın ağaçları kundaklanmış olabilir

Deyrulzafaran Manastırı’nın zeytin ağaçlarını kül eden yangınla ilgili Mardin Büyükşehir Belediyesi (MBB) İtfaiye Daire Başkanlığı raporunu tamamladı. Raporda “Yangın söndürme ve söndürülmesine müteakip yapılan inceleme araştırma neticesinde yangının muhtemelen kundaklama sonucu meydana geldiği tahmin edilmektedir” denildi.

Manastıra ait 700’e yakın ağaç kül olmuştu.

DUVAR – Mardin’deki tarihi manastırın bahçesinde çıkan yangının, kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi. Independent Türkçe’de yer alan habere göre, İtfaiye Daire Başkanlığı raporu, Deyrulzafaran Manastırı’nın bahçesinde yangının kundaklama sonucu çıktığı yönünde.

Mardin’deki Süryanilerin önemli dini merkezlerinden Deyrulzafaran Manastırı’nın zeytinliklerinde geçen cuma günü yangın çıkmış, yangında yüzlerce zeytin ve badem ağacı zarar görmüştü. Manastıra 13 yıl önce İstanbul’daki Süryani iş adamlarının desteği ile zeytin ve badem fidanı dikilmişti. Mardin Büyükşehir Belediyesi (MBB) İtfaiye Daire Başkanlığı’nın Deyrulzafaran Manastırı’nın bahçesinde çıkan yangın ile ilgili hazırladığı raporu tamamlandı.

ÜÇ FARKLI NOKTADAN ÇIKMIŞ

Yangın çıkış tarihinin 26.07.2019 saat 03.09 olarak belirtilen raporda, yangının üç farklı noktada meydana geldiği belirtildi. İtfaiye Daire başkanlığı söndürme sonunda hasar durumunu şu sözlerle özetledi:

“Deyrulzafaran Manastırı’nın yaklaşık 500-1000 metre güneyinde olduğu tahmin edilen ve çeşitli türdeki ağaçların ve sulama sisteminde kullanılan farklı ebatlardaki hortumların bir kısmının tamamen yandığı bir kısmının da yanma sonucu oluşan yüksek ısıdan dolayı kullanılamaz hale geldiği görülmüştür. Yangın söndürme ve söndürülmesine müteakip yapılan inceleme araştırma neticesinde yangının muhtemelen kundaklama sonucu meydana geldiği tahmin edilmektedir.”

Arazide kuru bitkilerin bulunduğu alan yerine yeşil zeytin alanında yangın çıkması şüphe uyandırmıştı. Manastır yetkilileri, Dayrulzafaran Manastırı etrafında iki hafta önce de dört farklı yerde yangın çıktığına dikkat çekmişti. (HABER MERKEZİ)

Gazete Duvar

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