Eşsiz kültürel miras korunacak

Avrupa’nın kültürel mirasının korunmasında öncü kurum olan Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası, İstanbul’un ve Adalar’ın önemli bir parçası olan Büyükada Rum Yetimhanesi kompleksinin kurtarılması ve korunması için eylem planını içeren teknik ve mali raporunu yayımladı. Kültür Servisi’nin internet sitesinde yer alan habere göre, projenin en az 40 milyon euro tutarında toplam yatırım gerektirdiği belirtildi.

Kompleks, yetimhane ana yapısı ve ortaokul yapısıyla 15 bin metrekareden fazla alana sahip ve Avrupa’nın en büyük dünyanın ise ikinci en büyük ahşap yapısı olarak kabul ediliyor.

Yetimhane, İstanbul’un önemli mimarı Alexander Vallaury tarafından, 19. yüzyılın sonunda, lüks bir otel ve kumarhane olarak kullanılmak üzere inşa edildi. 1903’te, yapının bu şekilde kullanılmasının mümkün olmaması üzerine yetimhane olarak kullanılması şartıyla Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne bağışlandı. 1964’te kapanana kadar bu işlevini sürdürdü. O zamandan beri ihmal edilmiş olan ve geçirdiği yangın, 1999 depremi ve olumsuz hava koşulları gibi etkilerle zarar gören yapı giderek yıprandı. Yapının bugün ağır hasarlı durumda ve bütünüyle çökme tehlikesiyle karşı karşıya oluşu raporda özellikle vurgulandı.

İSTANBUL

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