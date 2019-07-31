Eski Yahudi evinde paha biçilmez hazine

Macaristan’da bir evin şarap mahzeninde yapılan tadilat sırasında, toprağa gömülü olarak antik Roma devrinden 19. yüzyıl Fransa’sına kadar değişik dönemlere ait 2800 antik para bulundu.

Budapeşte’ye 190 kilometre mesafede Keszthely kasabasındaki evin eski sahiplerinin Yahudi olduğu ve savaş sırasında bölgenin Yahudi Gettosu olduğu belirtildi.Tarihi hazinenin muhtemelen bir Holokost kurbanı tarafından mahzene saklandığı,gettoda yaşayanların büyük bölümünün Nazi kamplarında katledildiği belirtildi.

Adı saklı ev sahipleri yüz binlerce dolar değerindeki hazineyi, Keszthely Balatoni Müzesine hiçbir karşılık beklemeden teslim etti. Müze idaresi de yaptığı açıklamada ailenin ahlaki davranışını övdü.

Şalom’un aktardığına göre, antik paraları inceleyen arkeolog ve eski para uzmanı Ferenc Redo, koleksiyonun sahibi Holokost kurbanını kast ederek, “Böylesine geniş bir tarihi para koleksiyonunu bir araya getirebilen birinin Holokost’a kurban gitmesi son derece üzücü” dedi.

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