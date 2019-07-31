Ermeni diaspora Rusya’yı karıştırdı

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“Rusya özgür olacak” sloganıyla sokaklara inen göstericilerin Rusya’daki Batı yanlısı grup ve vakıflarla içli dişli olmaları dikkat çekiyor. Rusya’nın Türkiye’ye S-400 satması da Ermeni diasporasının sokakları karıştırmasında etkili olduğu belirtiliyor.

Rusya birkaç gündür yine gösterilerle mücadele ediyor. Moskova’da şehir meclisine yapılan seçimlerde bağımsız adayların seçime katılmasının engellenmesi gerekçesiyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler sokakları karıştırdı. Rusya güvenlik güçlerinin sıkı tedbirler aldığı izinsiz gösterilerde, uluslararası medya kuruluşları yaklaşık 520 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. “Rusya özgür olacak” sloganıyla sokaklara inen bu göstericilerin Rusya’daki Batı yanlısı grup ve vakıflarla içli dişli olmaları, onlardan destek alarak sokaklara indiklerini gösteriyor.

Ermeniler ön planda

Moskova’daki olayları Akit için değerlendiren Azerbaycanlı Rusya ve Türkiye uzmanı Oktay Hacımusalı, olaylarda Ermenilerin başrol oynadığına dikkat çekerek, “İşin asıl ilginç olan yani bu olaylarda Ermeni göstericilerin de ön planda olmasıdır. Ne ilginçtir ki, o gün gösterilerde 30 kadar Ermeni gösterici tutuklandı. Bunu gerek Ermeni, gerekse de Rus basını da doğruladı. Ermenistan’ın her zaman Rusya’nın arka bahçesi olduğunu düşünecek olursak, aslında bu gösterilerde Ermenilerin olması biraz mantık dışıymış gibi gözükebilir. Devletini bile Rusların oluşturduğu bir milletin, ki bu millet hileleri dolayısıyla milleti sadıka olarak kendilerini gösterme çabası içinde olmuştur her zaman, Ruslara karşı neden bu kadar agresif olduklarını bölgesel dengeler acısından dikkate almak zorundayız. Özellikle bölgede yaşanan konjonktür değişimlerinden, yani Amerika karşıtı bir ittifakın gündeme gelmesinden sonra, Ermenistan, Rusya-Türkiye-Azerbaycan üçgeni arasında kalacağını anlamış durumda. Bu yüzden de özellikle Pasinyan’ın telkiniyle Ermeni basınında yayınlanan Rusya karşıtı makalelerde de bu korku açıkça sezilmekte. Ermeni basınında yer alan haberlerde Rusya-Türkiye-Azerbaycan üçgeninin oluşması durumunda Ermenistan’ın durumunun bir hayli zorlaşacağı, gelecekte bu iki ülkenin Avrasya Birliği’ne üye olması da hatırlatılarak hükümete AB ile ilişkilerin düzeltilmesi konusunda çağrılar yapılıyor” dedi.

Eylemciler Pasinyan tetikçisi

Ermenistan’da uzun süredir devam eden iç karışıklıkların da bu ülkeyi Rusya karşıtı durum sergilemeye ittiğine dikkat çeken Hacımusalı, “Pasinyan böylece kendi başarısızlığını gizlemek için sanki bölgesel konjonktürde önemli bir aktörmüş gibi davranmaya yelteniyor ki, bu da aslında çok gülünç bir durum. Şimdi de Batı yanlısı vakıflar ve guruplarla Rusya’da hareket ederek yer değiştirmek suretiyle kendisini kurtarmak istiyor. İşgal ettiği toprakları günün birinde geri vereceğini anlayan Pasinyan, ortalığı karıştırmak amacıyla bundan önce de Kesikcidag konusunda Gürcistan’ı yanına çekmek amacıyla kargaşa yaratmaya çalışmış, ama başarılı olmamıştı. Bölgedeki ekonomik dengelerin Azerbaycan ve Türkiye’nin elinde bulunduğunu bilen Gürcistan bu provokasyonu onaylamamıştı. Şimdi de Rusya’daki iç karışıklık girişimlerinde yine Pasinyan’ı tetikleyicilerin maşası olarak görüyoruz. Batı da aslında her zaman olduğu gibi Ermenistan’ı kirli oyunlarına alet edecek ve çöpe fırlatacak. Bölgede Ermenistan zaten hep böyle kullanılmadı mı?” değerlendirmesini yaptı.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/ermeni-diaspora-rusyayi-karistirdi-866446.html

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