Daneya Esgar: Ermeniler Kadife Devrim’le sadece Ermenistan’a değil, bütün dünyaya değişimler getirdi

ABD’nin Kolorado eyaletinin Temsilciler Meclisi milletvekili Daneya Esgar Ermenistan’a yaptığı ziyaret kapsamında bazı üst düzey yetkilileri ve devlet adamlarıyla görüştü ve farklı alanlarda işbirliği imkanları hakkında düşüncelerini paylaştı

Yerevan’da düzenlenen basın toplantısında Esgar Kolorado eyaletinin Ermenistan ile işbirliği konusunda meraklı ve istekli olduğunu ifade etti.

Özellikle tarım ve enformasyon teknolojileri alanda işbirliğine önem verdiklerini dile getiren Miletvekili sıcak karşılamalarından dolayı da Ermenistan yetkililerine teşekkür ettiğini belirtti.

Ermenistan’daki TUMO Yaratıcı Teknolojileri Merkezini örnek göstererek Esgar bir şekilde Kolorado eyaletinde de TUMO açılmasını arzu ettiğini dile getirdi.

Farklı alanlarda Ermenistan’da gençlerin büyük rolü ve katkısı olduğunu fark eden Daneya Esgar ülke hakkında kendi izlenimlerini anlatırken “Ermenistan’daki son siyasi hadiselerle ben çok etkilendim. Bir damla kan akmadan Kadife Devrim gerçekleştirildi. Ermeniler Kadife Devrim’le sadece Ermenistan’a değil, bütün dünyaa değişimler getirdi” sözlerini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/31/ABD-Kolorado-Ermenistan-Kadife-devrim/161006

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