Simferopol havaalanında Ermeni ressam Ayvazovski’nin sergisi açıldı

Kırım’da bulunan ve Ermeni ressam Hovhannes Ayvazyan’ın (İvan Ayvazovski) adını taşıyan Simferopol havaalanında meşhur ressamın, onun öğrencilerin ve izcilerin tarafından çizilmiş tablloların kopyaların yer aldığı bir sergi açıldı.

Sergide büyük Ermeni ressamdan 8 resim kopyası sergilenecek. Ayrıca, onun öğrencilerinden Emmanuil Magdesia, Mikhayil Alisov ve Arsen Meşçerski’nin resimlerin kopyaları sergide yer alacak.

Havaalanında sergi açılışında canlı keman müziği eşliğinde Ayvoazovski’nin iki resminin kopyası o anda çizildi.

Hovhannes (İvan) Ayvazovski kimdir?

Kırım’ın liman şehri Feodosiya’da, yoksul Ermeni Ayvazyan ailesinde 29 Temmuz 1817’de dünyaya gelen Hovhannes, Simferopol Lisesi’nde iken resim yeteneğinden ötürü 16 yaşında Çar I. Nikolay’ın emriyle St. Petersburg Akademisi’ne alındı. 1836’da akademiden mezun olduktan sonra devlet tarafından Avrupa’ya gönderildi. Yıllar süren seyahatleri sırasında birçok ülkede sergileri açıldı, çağın en yetenekli ressamlardan biri olarak ün kazandı.

1844’te Rusya’ya döndükten sonra Rus Donanması’nın resmi ressamlığı görevine atanan Ayvazovski, yaşamı boyunca çok sayıda deniz ve gemi resmi yaptı.

Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz dönemlerinde sık sık İstanbul’u ziyaret eden Ayvazovski’nin 200’e yakın İstanbul tablosu var. Ermeni ressam, üç Osmanlı Sultanı ve dört Rus çarı tarafından bizzat takdir edilmişti.

Beşbinden fazla eseri olan Ayvazovski’nin tablolarının büyük bir kısmı St. Petersburg, Moskova ve Yerevan devlet müzelerinde sergilenmekte. 30 kadar eseri Türkiye’de Dolmabahçe Sarayı, Deniz Müzesi, Askeri Müze, Fener Rum Patrikhanesi ve İstanbul Kumkapı Ermeni Patrikhanesi’nin koleksiyonlarında bulunmaktadır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/30/Simferopol-Ermeni-ressam-Ayvazovski/160853

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