Kaliforniya Vali yardımcısı Ermeni Soykırımı anıt ve müzesini ziyaret etti

ABD’nin Kaliforniya eyaleti Vail yardımıcısı Eleni Kounalakis ve onun önderliğindeki heyet 30Temmuz tarihinde Yerevan’da bulunan Ermeni Soykırımı anıt kompleksini ziyaret etti.

Eleni Koulanakis ve heyet üyeleri ‘Sönmeyen ateşin’ yanında çiçek bırakıp Ermeni Sorykırımı kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundular.

Kaliforniya eyaleti heyeti Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nün müdürü Harutyun Marutyan eşliğinde müzeyi de gezdi ve Ermeni Soykırımı tarihinin ayrıntılarıyla tanıştı. Müzeyi gezdikten sonra Eleni Kounalakis ‘Onurlu misafirler’ derfterinde not bıraktı.

Kaliforniya Vali yardımcısı ‘Hatıra Parkında’ kendi adına bir ladin ağacı da dikti.

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