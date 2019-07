İmamoğlu: “İstanbul hoşgörünün başkenti olsun”

Süryani Kadim Cemaati Lideri Metropolit Mor Filüksinos Yusuf Çetin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ederek tebriklerini sundu. İmamoğlu “İstanbul, dünyada hoş görünün de başkenti olsun istiyoruz. Bunu başardığımız takdirde, dünyanın bize bakışı gerçekten bambaşka bir yere gidecek. Belki de dünyaya örnek işleri biz başaracağız” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyaretleri sürüyor. Süryani Kadim Cemaati Lideri Metropolit Mor Filüksinos Yusuf Çetin ve beraberindeki heyet, İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu. Çetin, “Yeni görevinizde, şahsım ve cemaatim adına tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz. Başarılarınız için duacıyız. Doğuş Bayramı’nda bize teşrif etmiştiniz, sağ olun. İnşallah biraz trafik azaldığında bize yeniden teşrif ederseniz çok mutlu olur ve seviniriz. Belediye başkanı bir şehrin manevi babasıdır. İnancı ve etnik kökeni ne olursa olsun, kentte yaşayan herkesi kucaklar, sever, ayrım yapmaksızın herkese yardım elini uzatır. Çok kutsal ve özverili bir görevdir. Bu göreve gerçekten layıksınız. İnşallah İstanbul’umuz için güzel yatırımlar yaparsınız. Hem dualarımızla hem de çabalarımızla sizi destekliyoruz. Dünyada tek İstanbul var. Napolyon, ‘Dünya tek devlet olsaydı, başkenti İstanbul olurdu’ demiş. Bu da büyük bir onur. Herkes göreve gelemiyor. Fazlasıyla buna layıksınız” dedi. İmamoğlu da “İstanbul, çok özel bir şehir. Dünyada, bence birinci her konuda. Güncel konularda da hizmetlerde de yapacak çok işimiz var. Bunu yaparken güvencemiz İstanbul’da yaşayanlar. Yaşayanlar derken, herkes. O bakımdan, herkesin katkısına, birikimine, tecrübesine ihtiyacımız var. İstanbul’un her açıdan bütünleşik bir yönetim dönemine girmesini çok arzu ediyoruz. Bu belediye döneminde hiç kimse kendisini dışarıda hissetmemeli. Herkes kazandı. Herkes bu belediyenin sahibi. Bu belediyenin her kuruşu, İstanbul’daki her vatandaşımızın cebinden çıkan para. Her hizmeti bu anlayışla yöneteceğiz” diye konuştu.

HERKESİN İNANCINA SAYGI

İmamoğlu, İstanbul’un maneviyatını koruyup herkesin inancına saygı duyan bir belediyeciliği ortaya koyacaklarını dile getirdi. İstanbul’un tüm inanç dünyasını dinleyen, izleyen, önerilerine kulak veren ve çözüm arayan bir belediyeciliği ortaya koyacaklarını belirten İmamoğlu “Sizleri ve heyetinizi, her zaman bu masamızda görmek isteriz. Çalışmalarımızı başlattık. Bu, kente şöyle bir özellik katacak: Bu şehirde, inançların mutlu, huzurlu ve demokratik bir çevrede yaşamalarına fırsat tanımış olacağız. İstanbul, dünyada hoş görünün de başkenti olsun istiyoruz. Bunu başardığımız takdirde, dünyanın bize bakışı gerçekten bambaşka bir yere gidecek. Belki de dünyaya örnek işleri biz başaracağız. Çünkü birçok medeniyetin beşiği olan topraklarda yaşıyoruz” dedi. TGS yönetimi ve İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani de İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu.

https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/imamoglu-istanbul-hosgorunun-baskenti-olsun-5256861/

