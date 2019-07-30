Hatay Gezilecek Yerler ve Gezi Rehberi

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Hatay Gezilecek Yerler ve Hatay Gezi Rehberine UNESCO tarafından barış kenti seçilen bir şehirde gezme imkanı bulacaksınız. En az 3 gün ayırarak bu güzel şehrin her yerini gezebilirsiniz.

endinize bir gezi rehberi yaptıysanız, gezilecek yerler arasına Hatay’ı da ekleyin. Hatay 3 büyük dinin hoşgörü içinde yaşadığı bir kardeşlik şehridir. Hatay’ın tarihi güzellikleri, plajları, kaplıcaları ve yaylaları vardır. Hatay UNESCO tarafından barış kenti seçilmiştir. Hatayı gezmek isteyenlerin ortalama 3 günlerini bu şehre ayırması gerekir. Özellikle Hatay mutfağı sizi büyüleyebilir, bir kaç kilo almaya hazır olun.

Hatay Gezilecek Yerler ve Gezi Rehberi

Hatay Arkeoloji Müzesi

Diğer arkeoloji müzelerinden çok daha farklı tarihi eserlere ev sahipliği yapan müze, dünyanın 2. en büyük mozaik ve 3. en büyük sikke koleksiyonunu içinde barındırıyor. Müzede ki eseler, Antakya, Samandağ, Narlıca ve Güzelburç’ta yapılan kazılar ile ortaya çıkarılmış. Müzede Hitit dönemi, Helenistik dönem ve Roma ve Bizans tarihinden eserler de sergileniyor. Müze 1948 yılından beri ziyaretçilerine hizmet veriyor.

Hatay’da Gezilecek Yerler

St Pierre Kilisesi

Tarihi kilise, Hristiyanlık tarihinin önemli izlerini taşıyor. 1963 yılında Hristiyanlar için haç yeri olan kilise yabancı misafirlerini de ağırlıyor. Kilise Katolik inancının dünyaya yayılmasında bir merkez kabul ediliyor. Dünyanın ilk Katolik kilisesidir. Hatay’da gezilecek yerler arasında kültürel ve tarihi bir önemle sahiptir.

Titus Tüneli ve Beşikli Mağara

Samandağ’a 5 km uzaklıkta olan tünel, Roma imparatoru Vespasian tarafından sel ve taşkınları önlemek üzere yapılmıştır. Beşikli mağara ise, Seleukeia Pieria antik kentinin önemli eserlerinden biridir. 12 adet kaya mezarından oluşan yapıt, taş sütunlar, taş merdivenler ve kemerleri ile Hatay’da gezilecek yerler arasındadır.

https://www.haberea.com/haber/80/hatay-gezilecek-yerler-ve-gezi-rehberi.html

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