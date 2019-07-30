Garo Paylan Latin Amerika’yı ziyaret edecek

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ve HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay 11-24 Ağustos tarihleri arasında çalışma ziyareti için Latin Amerika ülkelerine gidecekler.

HDP Milletvekilkeri Arjantin, Brezilya, Şili ve Uruguay’da siyasi görüşmelerde bulunacak. Paylan ve Günay, ayrıca, Türkiye’deki mevcut durumu ve azınlıkların hakları için sürdürdükleri mücadeleyle ilgili farklı kuruluşlarda konuşmalar sunacak.

Ziyaret ettikleri bütün ülkelerde HDP Milletvekilleri oradaki Ermeni toplumu temsilcileriyle de görüşecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/30/Garo-Paylan-Latin-Amerika/160888

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