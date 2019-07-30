Ermeni Patrikhanesi Patrik seçimlerinin Aralık ayında gerçekleştirmesi için İstanbul Valiliğine başvuracak

İstanbul’da yayınlanan Ermeni ‘Jamanak’ (Zaman) gazetesinin aktardığı bilgilere göre Türkiye Ermenileri 85. Patrik Seçimi Müteşebbis Heyeti Kumkapı’da ikinci oturumunu gerçekleştirdi.

Oturumda gündemle ilgili konular ele alındı. Müteşebbis Heyeti zaman kaybetmeden Patrik seçimlerini organize etme niyetini bir kez daha açıkladı. Heyet seçimlerinin Aralık ayında düzenlemesini öngörüyor.

Heyet üyeleri İstanbul Valiliğine ve yetkili makamlarına Patrik seçimlerinin organize etmek için özel tüzük oluşturulması talebiyle başvuruda bulunacak.

Tüzükte seçimlerin son tarihiyle ilgili de bir açıklama olması gerekiyor ki yıl sonuna kadar Türkiye Ermenileri 85. Patrik Seçimi düzenlenebilsin.

Gönderilecek başvuru-mektubun altında Patrik Kaymakamı, Epsikopos Sahak Maşalyan, Müteşebbis Heyet Başkanı Hosrov Köletavitoğlu’nun imzaları da yer alıyor.

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