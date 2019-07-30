‘Bir Yol, Bir Kuşak’ İstanbul’da tartışılacak

İstanbul Gedik Üniversitesi Çin Başkanı Xi Jinping’in ‘Bir Yol Bir Kuşak’ adlı projesinin ele alınacağı bir çalışma yürütüyor. Çalışmaya Çin-Avrasya Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Konseyi Vakfı Direktörü Mher Sahakyan da katılacak.

İstanbul Gedik Üniversitesi, Çin Halk Cumhuriyeti Lanzhou Üniversitesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile imzaladığı ‘Memorandum of Understanding’ anlaşması gereği öğrenciler ve öğretim üyelerinin bir arada yer aldığı konferanslar ve bilimsel araştırmalar yapıyor.

Bu çerçevede, 29 Temmuz – 4 Ağustos arasında İstanbul’da ‘Global Political Discussions Forum’ [Kürsel Siyasal Tartışmalar Forumu] düzenlenecek. Forum kapsamında, 31 Temmuz günü, merkezinde Çin Başkanı Xi Jinping’in ‘Bir Yol, Bir Kuşak’ projesinin yer aldığı çalışma yapılacak. Çalışmaya Çin Halk Cumhuriyeti’nden akademisyenler, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu, Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Kültür Derneği Başkanı ve üniversitenin öğretim üyeleri sunumlarla katılacaklar. Çalışmada, Çin-Avrasya Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Konseyi Vakfı Direktörü Mher Sahakyan da ‘Bir Yol, Bir Kuşak’ hakkında bir sunum yapacak.

Çin-Avrasya Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Konseyi Vakfı, Avrasya’da Ermenistan ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında ekonomik ve siyasi nitelikli araştırmalar yapmak, uluslararası konferanslar düzenlemek ve işbirliğini genişletmek amacıyla kurulmuş bir kurum. İstanbul Gedik Üniversitesi bu çalışmada üçüncü partner olarak yer alıyor ve uluslararası faaliyetlere katkı sağlıyor. Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süha Atatüre, “Partner antlaşmasıyla aynı zamanda Türkiye’deki özellikle ‘Bir Yol, Bir Kuşak’ projesiyle ilgilenen veya bu kapsamda yatırımı olan Türk ve Çinli iş insanlarıyla da ilişki kurulacak, böylece projenin akademik yanına sahip çıkılabilecektir” dedi.



Ermenistan ve Yunanistan’dan öğrenciler gelecek

İstanbul Gedik Üniversitesi, ayrıca, Erasmus projesi kapsamında, öğrenciler arasındaki dostluk bağlarının güçlenmesi adına Yunanistan, Ermenistan ve Türkiye üniversitelerinden 10’ar öğrenciyi ağırlayacak. Bir hafta boyunca öğrenciler oluşturacakları gruplarla, aralarındaki sorunları dışarıda bırakarak dünyanın sorunları hakkında çalışacak ve grup olarak bir rapor hazırlayıp sunacaklar. Projenin gelecek yıllarda genişletilerek devam ettirilmesi düşünülüyor.



http://www.agos.com.tr/tr/yazi/22738/bir-yol-bir-kusak-istanbulda-tartisilacak

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