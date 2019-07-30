Artık yeni bir sorunumuz var: Suriyeliler!

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Yusuf Karaca

Emperyalist akıl, Türkiye’de bir “Kürt Sorunu” çıkarmayı başaramadı. Çünkü Kürtler, bu milletin asli unsurudurlar. Hepimiz, Türk Milleti’yiz. Aynı kültür ve aynı akaide sahibiz.

Bu güne kadar bu ülkede, Kürt olduğu için işe alınmayan bir vatandaş oldu mu?

Kürt olduğu için bir binada istenmiyor durumu yaşandı mı?

Ya da “bu okulda Kürt çocuklar var” diye, bir okulda çocuklarını alanlar oldu mu? Askerde, koğuşta Kürt istemeyen bir durum yaşandı mı? “Kürt hoca” diye vaazı dinlenmeyip camide çıkanlar oldu mu?

Doktor Kürt diye, “ben bu doktora muayene olmam” diyen çıktı mı? İşçi Kürt ben buna evimi boyatmam diyen?

Orman çakalsız olmaz. Bir iki tane çıkabilir ama çıkmadı kardeşim, böyle bir tane hadise yaşanmadı. Her ailede bir Kürt gelin veya damat söz konusu… İşte bu sebepten, bu ülkede bir Kürt sorunu çıkmadı ve asla çıkmayacak.

Kürt, Türk ile hem kanda kardeşi, hem de dinde kardeş… Türkiye’de başından beri terör sorunu vardı, Kürt sorunu hiç bir zaman olmadı. Fakat artık, yeni bir sorunumuz var: Suriyeliler sorunu…

Bu sorun ciddiye alınmalı. Bu sorun ile ileride başa çıkmak, mümkün olmayacak.

Bakın İstanbul’un göbeğinde, “Türkler def olun!” pankartı açıldı. Bu pankart bu güne kadar Diyarbakır’da açılmadı. Şırnak’ta açılmadı.

Diyarbakırlı, her yerde yaşıyor. Samsunlu Diyarbakır’da yaşıyor. Kız alınıp, kız veriliyor. Dedim ya böyle bir sorun yok. Bu anlamda atom parçalanır, Türk milleti parçalanmaz. “Kürt” diye ondan parça kopmaz.

Yalnız “Suriyeliler” olayı çok başka;

Suriye’de gelenlerin ne kadarı Müslüman, bunu bile var mı? Yani ne kadarı Türkmen, Kürt diye sormuyorum. “Ne kadarı, Müslüman?” diye soruyorum.

“Suriyeliler” diye içimize sokulan insanlar, 1915 Ermenileri olamaz mı?

Türkiye, dışarıdan çok göç alan bir ülkedir. Geçmişte de, günümüzde de…

Bulgaristan Türkleri geldiler, bir tane “namus” olayı yaşandı mı?

Taciz olayı vuku buldu mu? Hayır.

Diyelim bunlar Türk olduğu için yaşanmadı. Yahu Evren zamanında o kadar Afganlı kabul ettik, hangisi bizi öldürdü. Hangisi ırza geçti. Irak’tan gelenlerden bile bunu görmedik.

“Suriyeliler” olayı başka bir şey;

Üstelik bu gelenler Kürt olsa, PKK, Suriye’nin Kuzeyi’nde ABD tarafından “devlet”e dönüştürülüyorken, oralarda tutulurlardı. Ama tutulmuyor, Türkiye’ye gönderiliyor.

Dediğimin arkasındayım, aldığım çok önemli bilgiler var. Ben, İstanbul’da kaç tane Suriyeli ile karşılaştıysam, Müslüman çıkmadı. Bunlar tesadüf olamaz.

Ürdün, Suriyelileri “entegre” etmek istemiyor. Lübnan, Suriyelileri, geri göndermek istiyor ama Türkiye’de Suriyeliler, “Türkler Def olsun” diyecek kadar, kendilerini rahat hissedebiliyor, “ev sahibi” görebiliyor.

Bu, pişkinlik veya yüzsüzlükle izah edilemez. “Bu, biz zaten buralıydık, siz gönderdiniz, geri geldik, şimdi sizler def olun!” demektir.

Bu işte, bir gariplik var!

Bu işte, küresel bir boyut var. Emperyalist bir hesap var. Yetkililer olaya bir de bu gözle baksınlar. Sonra, “Suriyeliler konusunda kandırıldık” demekle, kurtulamazlar. Atı alan Üsküdar’ı değil, daha başka yerleri de geçer.

Suriyelilerde müthiş bir nefret var, kin var. Bu normal değil. 100 yıllık bir kin var. “Kafa kesmekten” dahi söz edenleri var. Bunlar, 1915 Ermenileri olabilir, dediğim yabana atılmasın lütfen!

Normal şartlarda, bir Hristiyan’ın malına çöküldüğünde Batı ayağa kalkar. Suriye’nin Kuzeyi’nde Hristiyanların mallarına, mülklerine el konuluyor, Batı’da çıt yok.

1915’te Ermenileri Suriye’ye yerleştirdiğimiz için bize bugün, “soykırım yaptınız” diyen Batı, YPG/PKK’nın Suriye’deki Ermenilerin topraklarına el koyuyor ama hiç sesleri çıkmıyor. Bu topraklar Yahudilere satılıyor ama görmezden geliniyor.

Ne demek istediğim anlaşıldı mı?

Suriye’nin Kuzeyi, İsrail’e hazırlanıyor. Üzerinde yaşayanlar Türkiye’de tutulup, toprakları ise Arz-ı Mev’ud sayıldığından, İsrailoğuları’na devrediliyor. Ermenilere bile hatır edilmiyor Kürt kardeşim, kafana akıl koy!

Kürt sorunu ateşi tutuşturulamadı ama aralarına “Suriyeli” çırası konursa, ülke tutuşut, ateş tüm bölgeyi kavurabilir.

Ne Suriyelilerden “muhacir” olur, ne de bu çağda bir “ensar” çıkar. Yatırıldığımız rüyadan uyanalım, gerçeklerimize dönelim. 50 milyar doları harcadık, zararımız bir tek para olsun. Bunları,bir koridor oluşturup kuzeyimize yerleştirmekte, çözüm değil.

ABD projesini içerden seslendirilince “milli” olmuyor. Şam ile görüşüp, bunların kabulünü sağlayıp, bu dertten kurtulalım. ABD ile görüş, İsrail’le görüş ama sakın Şam’la görüşme(!) bu da bir proje değil mi?

Proje, proje içinde…

Irak’ın Kuzeyi’ne 200 bin Yahudi yerleştirildi. Suriye’nin Kuzeyi’ne kimler yerleştirilecek sanıyoruz. Buradaki Eremenileri bile Türkiye’ye yolladılar. Bir kısım Ermeniler, Türkiye üzerinden, Ermenistan’a geçtiler.

Kimliklerde din hanesi de kaldırıldığı için, “vatandaş” yapılan yüz bin Suriyeli’nin kaçı Ermeni, bilen yok.

Yoksa hepsi mi!

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