ABD, 2020’de Ermenistan’a 6.75 milyon dolar finansal yardım sağlayacak

2020 yılında ABD tarafından Ermenistan’a sağlanacak finansal yardımın, toplam 6.75 milyon dolar olacağı öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklamalar yapan uluslararası ilişkiler uzmanı Suren Sarkisyan’a göre, önceki yıllarda ABD tarafından Ermenistan’a sağlanan yardım miktarları şöyle: 2019 yılında 6.4 milyon, 2018’de 6.8 milyon, 2017’de 26.41 milyon, 2016’da 23.10 milyon dolar.

Sarkisyan, 2020 yılı için öngörülen yardım tutarından 100.000 doların eğitim alanında, 800.000 doların ekonomik kalkınma alanında, 3.100.000 doların demokrasi ve insan hakları alanında, 1.00.000 doların ihtilafların çözümü ve barıştırma girişimleri dahil barış ve güvenlik alanında, kalan miktarın ise diğer alanlda harcanması planlanıyor.

ABD’den Ermenistan’a verilen en büyük finansal yardımın, 2011 yılında sağlanan 45.2 milyon dolarlık finansal destek olduğu da hatılatıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/30/ABD-Ermenistan-finansman/160887

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