1700 Yıllık Hristiyanlara Ait Mektup Bulundu

Hristiyan bir adam tarafından bir başkasına yazılan Yeni Antlaşma nüshaları dışındaki en eski Hristiyan mektup, Basil Üniversitesi araştırmacıları tarafından ortaya çıkarıldı.

Arrianus adındaki adamın Paulus adında birine yazdığı mektupta, Arrianus Paulus’un erkek kardeşi için dua ediyor. Arrianus, politika ve yiyecek olmak üzere günlük konular hakkında yazıyor.

Basil Üniversitesi’nden yapılan açıklamalara göre, P.Bas Papirusu olarak bilinen Mısır kökenli olan mektup M.S. 230 tarihini gösteriyor ve ‘‘ Rab’de iyi bir iş çıkarmanız için dua ediyoruz’’ şeklinde harika bir son ile bitiyor.

Basil Üniversitesi eski tarih profesörü olan Sabine Huebner, mektupta kullanılan ‘nomen sacrum’ adlı kısaltmanın kullanımıyla ilgili olarak, mektup yazarının Hristiyan inancı hakkında şüphe bırakmadığını belirtti. ‘‘ Yeni Ahit el yazmalarından aşina olduğumuz tamamen Hristiyan bir formül.’’ dedi.

Huebner, Paulus adının öneminden de bahsetti. ‘‘ Paulus ö dönemde nadir kullanılan bir isimdi. Mektupta ebeveynlerinin de Hristiyan olduğunu görüyoruz ve oğullarının M.S 200’lü yılların başında atandığını anlıyoruz ’’dedi.

Basil Üniversitesi, ‘‘ Roma İmparatorluğu’nda yaşayan en erken dönem Hristiyanların genellikle zulüm ve baskılardan dolayı dünyadan çekilmiş eksantrikler olduğu tasvir edilir ama mektup bizlere 3.yüzyıl başlarında Hristiyanların Mısır bölgesi dışında da yaşadığını ve siyasi liderlik pozisyonlarında bulunduklarını gösteriyor.’’ açıklamasında bulundu.

Mektup şöyle:

Selamlar efendim ve eşsiz kardeşim olan Paulus. Ben Arrianus, sizi selamlıyorum ve hayatınızda her şeyin iyi olması için dua ediyorum.

Menibios sana geliyordu. Seni ve efendimiz babamızı selamlamanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Sizlere jimnastik(gymnasiarchy) konusunu hatırlatıyorum. Öyle ki, artık burada sorun yaşamıyoruz. Belediye meclisine seçilen Heracleides bununla ilgilenemezdi.

Bana balık ciğer sosu da gönder, hangisinin iyi olduğunu düşünüyorsan. Annem de iyi ve eşlerinize, tatlı çocuklarınıza, kardeşlerimize ve herkese selam eder.

Kardeşlerimizi ve Xydes’i selamlayın. Hepimiz sizi selamlıyoruz.

Rab’de iyi bir iş çıkarmanız için dua ediyorum.(CHL)

http://haber.sat7turk.com/1700-yillik-hristiyanlara-ait-mektup-bulundu/

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