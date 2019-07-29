Süryani Köylerindeki Yangınlar: Sabotaj Olmasa Bile İhmal Büyük

Pınar Tarcan

Mardin’deki Süryani köyleri haftasonu üst üste çıkan yangınlarla büyük bir doğa tahribatı yaşadı. Konuyla ilgili sabotaj iddialarını milletvekili Tuma Çelik ve Süryani Dernekleri Federasyonu Başkanı Evgil Türker’e sorduk.

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Mardin’de başta Bagok Dağı civarındakiler olmak üzere altı Süryani Köyü haftasonunu yangınlarla geçirdi. Can kaybı yaşanmazken ilk müdahaleyi köylülerin yaptığı yangınlarda bağlar, bostanlar yok olurken, Deyrulzafaran Manastırı da zarar gördü, 700’e yakın ağaç kül oldu.

Elbeğendi, Güzelsu, Dibek, Üçköy, Üçyol ve Dağiçi köylerinin hepsinin Süryani köyü oluşu sabotaj iddialarını gündeme getirdi. Mardin Milletvekili Tuma Çelik ve Süryani Federasyonu Başkanı Evgil Türker ayrıntıları bianet’e anlattı.

Vekil Çelik, konuyla ilgili “Sabotaj olmasa bile ortada ciddi bir ihmal var, yıllardan beri sürekli aynı bölgede ‘trafo kaynaklı’ yangın çıkıyor ve bununla ilgili hiçbir şey yapılmıyor” diyor.

Geçen yıl bu zamanlarda yangınlarla ilgili bir soru önergesi verdiğini hatırlatan milletvekili, önergeye cevap alamadığını belirtinken şunları söylüyor:

“Devlet helikopter imkanını kullanmıyor”

“Orası dağlık ve ormanlık bir alan, ciddi şekilde ot var, en ufak bir kıvılcım bile düştüğünde oraya ulaşılmazı da çok çok zor. Maalesef devlet helikopter imkanını kullanmıyor.

“Her seferinde büyük bir doğa tahribatı ortaya çıkıyor. Ortada bostanlar varsa ekinler varsa insanlar da zarar görüyor.

“Doğa tahribatı hem hayvan biyo çeşitlik de zarar görüyor. Ortada bir sabotaj olmasa bile ya direkler elektrik direkleiran bağlı teller kopuyor yangın çıkıyor, kısa devre yapıyor yangın çıkıyor, trafolarda her seferinde bir sorun var.

“Artık buna kaza demek de bmümkün olmuyor. Bu sorun dile getirilmesine rağmen herhangi bir tedbir yok.

“İnsanlar koca yıl çalışıp çabaladıkları emeklerini bu kadar kolay kaybediyor, kalıcı bir çözüm bulunmalı ve bölgedeki yangınları hemen söndürecek şartlar oluşturulmalı.”

Süryani Federasyonu Başkanı: İç yüzü öğrenilmeli

Türkiye Süryani Dernekleri Federasyonu Başkanı Evgil Türker ise, “Oradaki tüm bağlar; bağların mevsimidir tümden yandı büyük bir zarar oldu” derken ekliyor:

“Jandarma, güvenlik güçleri soruşturuyorlar, net olarak olayın iç yüzünü öğrenmek istiyoruz.

“Yetkililer özellikle Bağok Dağındaki sıkıntılı elektrik hatlarını düzeltmeli, acilen güvence altına almalı, daha korkunç sonuçlar doğabilir.

“Bir de gerçekten insanlarımız biraz dikkatli olsunlar, burası kurak bir yer, beş altı ay hiç yağmur yağmıyor, kuru otların hepsi barut, insanlarımız buna dikkat etmeliler.”

Avrupa Süryanileri: Takipçisi olacağız

Avrupa Süryani Birliği (ESU) Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada ise yangınların kaynağının araştırılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, “Yaşanan olayların tekrarlanması ve fazlasıyla devam etmesinden dolayı, tedbir ve güvenlik önlemlerinin alınması öncelikli bir hal aldı” ifadeleri kullanılırken eklendi:

“Hasar gören ve zarar eden vatandaşların devlet tarafından desteklenmesi ayrıca önemli bir husustur.

“Avrupa Süryanileri Birliği, ESU olarak yaşanan olayların takipçisi olacağımızı ve Turabdin’deki Süryani halkı ve köyleriyle dayanışma içinde olduğumuzu tekrardan ifade ederken, bütün Süryani halkı ve özelde Turabdin’deki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.” (PT)

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