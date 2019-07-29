Süryani köyleri tehdit altındaydı: Bagok Dağı’ndaki yangın söndürüldü

HABER MERKEZİ – Bagok Dağı’nda dün başlayıp, geniş bir alanda etkili olan ve Süryani köylerini tehdit eden yangın söndürüldü.

Mardin’deki Bagok Dağı’nda, dün öğle saatlerinde başlayıp, geniş bir alana yayılan yangının, bu sabah saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldüğü bildirildi.

Yüzlerce hektarlık alanda etkili olan ve Süryani köylerini tehdit altına sokan yangın sonucunda çok sayıda ağaca zarar verdi ve yaban hayvanları da can verdi.

Mezopotamya Ajansı, yangının elektrik direklerine zarar vermesi nedeniyle birçok köyde elektrik kesintilerinin yaşandığını da aktardı.

Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi A.Ş (DEDAŞ) ekipleri, yangının söndürülmesi sonrası zarar gören elektrik direklerini onarma çalışmalarına başladı.

Kefro köyüne gelen polisler yangının nasıl başladığı yönünde köylülere sorular yöneltti. Köylüler, yangının elektrik direklerinden çıkan kıvılcımlardan kaynaklı başladığından şüphelendiklerini dile getirdi.

Fotoğraf: MA

Diğer yandan dün bölge sakinleriyle birlikte yangın söndürme çalışmalarına katılan HDP yöneticileri, bugün yangın tehlikesi ile karşı karşıya kalan Süryani köylerini ziyaret etti.

HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar’ın da aralarında bulunduğu heyet, köylülere geçmiş olsun dileklerinde bulunup, bölgede incelemeler yaptı.

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