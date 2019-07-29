‘Saklı Haç’ın İstanbul galası 4 Ağustos’ta

HABER MERKEZİ – Diyarbakır Eğil’de yaşayan Müslümanlaştırılmış Ermeniler’in 1915’ten bugüne uzanan hikayesini tanıkların anlatımıyla irdeleyen “Saklı Haç”ın İstanbul galası, 4 Ağustos’ta Cezayir Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Müslümanlaştırılmış Ermenileri konu alan “Saklı Haç”ın İstanbul galasına sayılı günler kaldı.

Belgeselin gösterimi, 4 Ağustos Pazar günü saat 19:00’da Beyoğlu’ndaki Cezayir Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Aynı zamanda program kapsamında izleyiciye yönetmenlerle kısa bir söyleşi yapma fırsatı tanınacak.

Belgeselin ilk gösterimi ise Haziran ayında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılmıştı.

Belgesel hakkında

Gazeteci Altan Sancar ve Serhat Temel’in yönetmenliğini üstlendiği belgesel, Türkiye genelinde sayıları onbinlere ulaşan Müslümanlaştırılmış Ermeniler arasından mikro örneklem olarak bu sürecin yoğunca işletildiği merkezlerden biri olan Eğil ilçesine yoğunlaşıyor.

Belgeselde Müslümanlaştırılmış Ermenilerin çocukları, torunları ve sonraki kuşakların kimlik bunalımı ve arayışı, anlatılan geçmişe özlem, duygusal etkileri ve 1915 ve sonrasında Eğil ve çevresinde yaşanan sürgün ve katliamlar ile birlikte tarihsel arka yüzü işleniyor.

İki bölümden meydana gelen belgeselin ilk bölümünde odağa 1915 alınırken, ikinci bölümde ise kimlik bunalımı, travma ve arayış işleniyor.

Bir yıllık bir çalışmanın eseri olan belgesel ile birlikte 1915 ve Ermeni Soykırımı ele alınarak, Türkiye halklarının karşısında duran konu ile yüzleşmesi hedefleniyor.

Belgeselin görüntü yönetmenliğini gazeteci Şiyar Dicle, kameramanlığını gazeteci Sertaç Kayar ve müziğini ise sanatçı Sasa Serap yaptı.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...