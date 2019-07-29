Mabetleri belediye temizleyecek

Diyarbakır’daki tüm mabetleri belediye temizleyecek

Diyarbakır’da yer alan cami, kilise ve cemevlerini belediye temizleyecek. Uygulama yılda 3 kez yapılacak.

DUVAR – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde şehirdeki tüm cami, kilise ve cemevlerinin belediye tarafından temizleneceğini duyurdu. Belediyede yapılan açıklamada, temizlik işlemlerinin sadece bayrama mahsus değil, artık yılda 3 kez belediye tarafından yapılacağı belirtildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklama şöyle:

“Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kentte bulunan ibadethanelerde hijyen koşullarının sağlanması ve yurttaşların rahatlıkla ibadet etmesi için temizlik çalışmalarını başlatıyor. İlk etapta 48 cami, 2 kilise ve 1 cemevini kapsayan temizlik çalışmaları kapsamında ibadethanelerde bulunan halılar, avizeler, ayakkabılıklar, avlular, tuvaletler ve lavabolar komple yıkanarak yurttaşların daha hijyenik bir ortamda ibadet etmeleri sağlanacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından 10 kişilik ekip ile yürütülecek bu çalışma 29 Temmuz – 10 Ağustos 2019 tarihleri arasında tamamlanacak.

Haziran ayı sonunda yapılmaya başlanan ve hala devam eden fizibilite çalışması kapsamında gerçekleştirilecek temizlik çalışmalarına Kurban Bayramı’ndan sonra da devam edilecek. Bu kapsamda, yılda 3 defa ibadethanelerin temizliği yapılacak.” (HABER MERKEZİ)

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...