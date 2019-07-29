Ermeni dalgıçlar Akhtamar adasında Van gölüne daldı

Van Gölü’nde dalış turizmini geliştirmek amacıyla açılan dalış okulları büyük ilgi çekiyor. Ermenistan’dan Van’a giden 10 dalgıç, Akhtamar adası yakınlarında Van gölüne daldı. Van’da bulunan dalış eğitmeni Serkan Ök ve rehber dalgıç Burak Pekgöz eşliğinde dalış yapan dalgıçlar, yaklaşık bir saat süren dalışta, 18 metreye inerek tarihi duvar ve mezar taşları ile mikrobiyalitleri gördü.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan, 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanına sahip Van gölüne dalış turizmi gelişiyor. Dalgıçlar, gölün barındırdığı tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra dünyanın en büyük mikrobiyalitleri, Rus batığı ve dünyada sadece Van gölünde yaşayan inci kefalini görmek ümidiyle dalış yapıyor.

Dalış eğitmeni Serkan Ök, “Van gölünü merak edip Van’a gelen yerli ve yabancı turistlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bugün de Ermenistan’dan 10 kişilik dalgıç ekibi geldi. Dünyanın bilinen en büyük mikrobiyalitlerini bünyesinde barındıran, dünyanın en büyük sodalı gölü ve irtifa dalış noktası olan Van gölünde misafirlerimizi ağırlamaktan mutlu olduk. Ermenistan’dan gelen dalgıçlarla çok keyifli bir dalış yaptık. Onlar için çok önemli olan Akhtamar adasında dalışımızı gerçekleştirdik. Van gölünün önemi, yerli ve yabancı dalgıçlar tarafından artırıyor. Bizler de onlara rehberlik etmeye devam ediyoruz” dedi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/29/Eremni-Van-Akhtamar-dalış/160777

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...