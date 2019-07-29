ABD’li Ermeni genç Ermenistan bayrağını Afrika’nın en yüksek zirvesinde dalgalandırdı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Glendale şehrinde yaşayan Ermeni genç Anthony Ghanime Afrika’nın en yüksek zirvesi olan Kilimanjaro dağının tepesine çıkıp orada Ermenistan bayrağını dalgalandırdı.

27 yaşındaki Anthony 9 Temmuz tarihinde Afrika’ya gitti ve 2 gün sonra dağı tırmanmaya başladı. Onun Kilimanjaro’nun tepesine varması 8 gün sürdü.

Ermeni dağcı bununla ilgili yorumlarda bulunarak “Ermeni bayrağını Afrika’nın en yüksek zirvesine çıkarıp aileme, öğrentmelerime ve içinde büyüdüğüm Ermeni toplumuna olan saygımı ifade etmeye çalıştım” sözlerini dile getirdi.

İrvine Kaliforniya Üniversitesinde okuyan Anthony Ghanime Ermeniler için kutsal sayılan Ararat Dağı’nın (Ağrı dağı) zirvesine çıkmasını hayal ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/29/ABD-Ermeni-Afrika-Kilimanjaro/160768

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