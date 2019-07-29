ABD Devlet Başkanı adayı, Ermeni Soykırımı’nı tanıyacağını söyledi

2020 yılında ABD’de yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde aday gösterilen Bernie Sanders, Ermeni Soykırımı’nı tanımaya hazır olduğunu açıkladı.

26 Temmuz’da Los Angeles’te düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Sanders, vaat edip de sözlerini tutmayan önceki devlet başkanlarından farklı olarak 24 Nisan konuşmasında Ermeni Soykırımı ifadesini kullanacağını dile getirdi.

“Masis Post”un, “Türkiye hükümetine karşı çıkarak Soykırım ifadesini kullanacak mısınız?” sorusunu cevaplayan aday, “Evet, kanaatimce bu tartışma artık bitmiştir” ifadelerini kullandı.

Bernie Sanders, daha önce senatörler Robert Menendez ve Ted Cruz ile birlikte Ermeni Soykırımı konulu bir tasarı hazırlamıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/29/ABD-Sanders-Ermeni-Soykırımı/160755

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