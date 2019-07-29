2004’TE SARELİ SÜRYANİLER KÖYLERİNİ PARAYLA İŞGALCİ KORUCULARDAN SATIN ALMAK ZORUNDA KALDILAR!

Olay Midyat’ın Sare Köyü’nde meydana geldi. Salihiler Aşireti Korucuları Sare’yi 1994’te işgal ettiler. Süryanilerin tapulu mallarına el koydular. Midyat Kaymakamı’nın, Mardin Valisi’nin haberleri vardı. Sareliler işgali kaymakama, valiye duyurmuşlar, devletten yardım rica etmişlerdi. Devletin ve bölgedeki aşiret ağalarının Sare’de, Basibrin’de ve tüm Turabdin’de meydana gelen olaylardan en ince ayrıntısına kadar haberleri vardı. Hepsi de Sare Köyü’nün işgal edilmesine göz yumdular, el altından desteklediler.

Sare’yi, Basibrin’i, Turabdin’i terk etmek zorunda kalmış olan Süryaniler dünyaya dağıldılar. Sareliler vatan hasreti çekiyorlardı, var oldukları köylerini çok özlüyorlardı. Ayrıca köylerinin Kürt korucular tarafından, Salihiler Aşireti tarafından işgal edilmesine, mallarının, mülklerinin yağmalanmasına, kiliselerinin ahır, atalarının yattığı mezarlığın hayvan ağılı haline getirilmesine çok üzülüyorlardı. İnsan insana, komşu komşuya, millet millete, din dine bunu nasıl yapardı?

Yıl 2000 olmuştu! Sare altı yıldan beri Salihiler Aşireti’nin işgali altındaydı. Sarelilerin aile liderleri, saygın kişileri Süleyman Turan dbe Haydo’nun davetiyle bir araya geldiler. “Bu böyle olmaz! Köyümüzü işgalden kurtarmak için hukuk mücadelesine başlayalım!” dediler. Süleyman Turan’ın öncülüğünde birlik yapıldı.

Süleyman Turan, Fikri Turan, İsa Gergin, Şemun Sönmezer, Muksi Barsawmo Ok, Hanna İyi, Fehmi Eyi, Sabri Turan, Cebrail Ersay, Hanno Yıldız, Andravos Demir, Nuri Demirel, Davud Ersoy, Yusuf Ersoy, Besim Turan, Muksi Hanna Ok, Yusuf Geçer ve Melke Şahin birleştiler. Sare Köyü’nü İşgalden Kurtarma Heyeti kurdular. Süleyman Turan heyet başkanı seçildi. Basibrinliler de Sarelilere yardım ediyordu. Bu işlerde özellikle Basibrin Köyü Muhtarı Şemun Güzel ile Papaz Saliba Erdem çok yardımcı oldular.

Sare Köyü’nü İşgalden Kurtarma Heyeti çalışmalarına 2001 yılından itibaren hız verdi. Süleyman Turan ve Aziz Turan özel işlerini bıraktılar ve bütün zamanlarını Sare’yi kurtarmaya verdiler. Süleyman Turan bazen heyet olarak, bazen tek başına defalarca Ankara’ya gidip geldi. Avukat tutuldu. Milletvekilleriyle görüşüldü. İşgalciler para istiyordu! Turabdin’in kanunuydu bunlar! Önce işgal ederler, sonra da babasının malıymış gibi eski sahibine parayla geri satarlardı! Sare’de olanlar da aynı idi. Başka çare yoktu! Çünkü hukuk, adalet yoktu!

Sareliler kendi aralarında para topladılar. Toplanan paranın yarısını işgalcilere, kalanını işgalcileri çıkarmak için yardımcı olanlara verdiler.

24 Eylül 2004 tarihinde Sare’yi Kurtarma Heyeti 50 kadar jandarmanın koruması altında köye gitti. İşgalciler jandarmalara karşı “Malımızı vermeyiz!” diye direnmek istediler. Sare’ye gidenler, Şemun Hanne Haydo Divanı’nın önüne oturup yenilenmiş evlere, yeniden yeşeren hayata baktıklarında Şemun Hanne Haydo’nun, Melke Hanne Haydo’nun ve bu köyü yaşatabilmek, Süryanileri kurtarabilmek için hayatlarını vermiş yiğit, fedakâr, cesur, umutlu insanların seslerini duyacaklar, kiliseye gidip onların ruhları için bir mum yakacaklardır.

Yenilenen Sare Köyü vefanın, yurt sevgisinin, vatan hasretinin, kendi tarihine sahip çıkmanın, bugünlere gelebilmek için canlarını feda etmiş olan atalarına duyulan saygının ve minnettarlığın; umudun, barışın, kardeşçe bir arada yaşama arzusunun gerçek bir sembolü, canlı bir örneğidir.

Sare’yi, Basibrin’i yaşatmak sadece Süryanilerin değil, vicdan sahibi insanların da görevidir. Bochum, 14.12.2018, Kemal Yalçın. Merak edenler bu konu hakkındaki bilgileri Süryani Halk Kahramanı ŞEMUN HANNE HAYDO’da okuyabilirler. Foto 1: Süleyman Turan dbe Haydo, Foto 2: Sare’yi Kurtama Derneği Başkanı Süleyman Turan ve Dernek Yöneticileri Şırnak Valisi’ni ziyaret ettiler. Soldan sağa: Avukat Süleyman Çelebi, Vali Osman Güneş, Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş, Süleyman Turan, Şemun Sönmezer ve Malfano İsa Garis

. (Şemun Turan Arşivi’nden alınmıştır.)

Kemal yalçın

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