Vatikan’da Hasankeyf eylemi yaptılar

Armanç Kerboranî İyi Dilekler Grubu üyeleri Hasankeyf için Vatikan önünde bir performans ortaya koydu. Dört sanatçı bir süre gözaltına alınıp kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

DUVAR – Ilısu Barajı’nın sular altında bırakacağı Hasankeyf’in kurtarılması için bir eylem de Roma’da Vatikan’nın önünde yapıldı. Sanatçı Zehra Doğan’ın da katılımıyla Armanç Kerboranî İyi Dilekler Grubu üyeleri Vatikan’da bir performans ortaya koydu. Dört sanatçı bir süre gözaltına alınıp kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Eylemi Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi, twitter hesabından duyurdu. Girişimin hesabında şu bilgiler yer adı: “Armanç Kerboranî İyi Dilekler Grubu’nun eylemi konusundaki açıklaması şöyle: Dicle Nehri’nin kıyısında kurulan Hasankeyf, 12 bin yıl geçmişi ile dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Tarihi kent Hasankeyf ve Dicle Vadisi’nde yüzlerce kutsal mekân bulunmaktadır. Bu kutsal mekânlar; Ezidilerin, Yahudilerin, Zerdüştlerin, Hristiyanların ve Müslümanların ibadet alanlarından oluşmaktadır. Bu kadar çeşitli inanca sahip kutsal mekanın bu alanda bulunması sular altında bırakılmak istenilen alanların insanlığın ortak kültürel mirası bakımından nasıl bir zenginliğe sahip olduğunu göstermektedir. Kenti saran yamaç ve kayalar barındırdığı birçok kilisede ilk Hristiyanlar toplanıp ibadet ederlerdi, İsa’nin dili olan Aramice şarkılar söylerlerdi. Bu tarihin şahidi olan duvarlarda Hristiyanlığın ilk haçlarından bazılarıyla oyuldular. Bu mağaraların yankılarında o ilahilerin bugün de duyulması tasavvur edebilir. Bugünlerde Hasankeyf tehlike altında. UNESCO tarafından tanınmamış olsa da bu yerleşim yeri çevresiyle tartışmasız bir dünya mirasıdır. Eğer biz karşı çıkmasak bu kent ve verimli topraklar 50 yıl ekonomik ömrü olan Ilısu Barajı’nın yaratacağı yapay gölettin altında kalacak.” (HABER MERKEZİ)

https://www.gazeteduvar.com.tr/turkiye/2019/07/28/vatikanda-hasankeyf-eylemi-yaptilar/

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