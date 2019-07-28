Süryani Kilisesi’nin temelini Erdoğan atacak

Siyaset hayatı boyunca azınlıkların haklarını elde etmesi amacıyla önemli reformları hayata geçiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu alanda bir ilke daha imza atacak. Cumhuriyet tarihinde ilk kez inşa edilecek Yeşilköy’deki Süryani Ortodoks Kilisesi’nin temelini Başkan Erdoğan’ın atması bekleniyor. Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sait Susin, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda bize çok desteği oldu. Temel atma töreninde bizi onurlandırdıklarında mutluluğumuz bir kat daha artacak. Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi, kadim kiliselere ait Cumhuriyet tarihinde yapılan ilk kilise olacak. Cumhurbaşkanımız hem kilise iznini veren hem de temel atma törenine katılan ilk devlet başkanımız olacak. İnşallah açılış kurdelesini de kendisinin kesmesini istiyoruz” dedi.



2 YILDA TAMAMLANACAK



Susın, “Cemaatimizin bağışlarıyla 2 yıl içinde kilisemizi tamamlayarak ibadete açmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Kilisenin mezarlığın yanındaki boş kısma yapıldığını söyleyen Susin, proje sürecinde arazide kayıp mezar olup olmadığının da araştırıldığını, daha sonra Anıtlar Kurulu’nun da projeyi onayladığını belirtti. Proje için Papa’dan da izin alınmıştı.



MAHATHİR İLE VAHDETTİN KÖŞKÜ’NDE KAHVALTI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile eşleri, aile kahvaltısında buluştu. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile konukları Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve eşi Siti Hasmah Muhammed Ali, Vahdettin Köşkü’nde basına kapalı olarak gerçekleşen kahvaltı öncesi bir süre manzarayı seyrederek sohbet etti.

HASAN AY​

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