İZMİR GEZİ REHBERİ

İzmir ve çevresi, geçmiş imparatorlukların hikayelerini anlatan tarihi mekanlarla doludur. Çeşme, Kordon, Urla, Foça, Selçuk ve İzmir’in görülmesi gereken diğer yerleri…

Türkiye’nin üçüncü en büyük şehri, antik çağlardan beri önemli bir Ege limanı olmuş, zengin tarihi İzmir’i dünyanın en önemli yerlerinden biri yapmaktadır. İzmir gezi rehberiyle bu derin tarihin izlerini sürmenin keyfine varacaksınız…

Şehrin zengin ve büyüleyici mirası, yüzyıllar boyunca Yunanlılar, Ermeniler, Yahudiler, Levantenler ve Türklerin buralarda yaşadığı gerçeğini yansıtmaktadır. Bu çok çeşitli kültürlerin eserleri de haliyle İzmir’e ve çevresine yayılmış durumda. İşte onlardan bazıları…

İZMİR’İN TATİL CENNETİ İLÇELERİ

İzmir kendi kadar meşhur ilçeleri ile de farklı tatil seçenekleri arayanların gözdesi konumundadır. İşte tatilde en çok tercih edilen İzmir ilçeleri…

ÇEŞME ALAÇATI

Çeşme altın kumlarla bezelidir. Sokakları bölgeye adını veren çeşmelerle, mimari özellikleriyle literatüre geçmiş evlerle süslüdür. Adanın Bandırma Koyu ile Mercan Geçidi’ndeki iki koy ada ziyaretçilerin yüzmek için tercih ettiği koylar arasındadır. Alaçatı ise; Ege kıyılarımızda taş işçiliğine dayanan geleneksel mimarinın en son kalelerinden. Bu nedenle de sokak sokak gezilmelidir…

FOÇA

Çandarlı Körfezi ile İzmir Körfezi arasında yer alır. Foça 1990 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiştir. Foça doğal güzellikler, mimari ve arkeolojik yapıları ile İzmir’in sayılı güzel ilçelerinden biridir. Foça seyahatinde; Adalar, Siren Kayalıkları, Şeytan hamamı, Beş kapılar, Kybele Kutsal Alanı, Fatih Camii, Phokaia, Panastepe ve Larissa görülebilir.

URLA

Urla, İzmir şehir merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alır. İzmir’in Urla ilçesinde Kokar Koy, Sığacık Koyu, Karantina Adası, Yassıca Ada, Malgaça İçmeleri, Klazomenai, Güvendik Tepesi, Özbek Köyü, Bademler Köyü, Antik Kent Teos, Mynonnessos ve Seferihisar gibi yerleri görme şansını elde edersiniz.

TİRE

Doğası ve el sanatlarıyla ünlü olan Tire İzmir’in 80 kilometre uzağında yer alır. Tire’ye yolunuz düşerse, Tire Müzesi, Necip Paşa Kütüphanesi ve Ulu Cami’yi mutlaka ziyaret edin.

SELÇUK

Selçuk Ege bölgesinde, İzmir’in tarihi zenginliği en yoğun ilçelerinin başında geliyor. Efes Arkeoloji Müzesi de en çok ziyaret edilen müzelerden. Ephesos kazılarında bulunan zengin arkeolojik malzemeler, Anadolu’nun Antik Çağ’dan günümüze dek en iyi korumuş evlerine ait buluntular sergileniyor. Selçuk’a giderseniz mutlaka Efes Antik kentini ziyaret edin.

İZMİR’İN GEZİLECEK YERLERİ

SAAT KULESİ

1901’de inşa edilen 25 metre yüksekliğindeki kuledeki saat Alman İmparatorunun armağanı ve İzmir’in simgesidir.

KORDON

Cumhuriyet Meydanı’ndan Alsancak’a, güneyde Konak İskelesi’nden Konak Meydanı’na kadar uzanan Kordon olmaksızın, İzmir’de yaşamı hayal etmek zordur. Kentsel yenilenmenin bir zaferidir Kordon.

ARKELOJİ MÜZESİ

İzmir Konak’ta yer alan Arkeloji Müzesi’nde, İÖ. 7. ve İS. 2. yüzyıla ait Hitit, Hellenistik, Roma ve Bizans dönemine ait eserler sergilenmektedir.

AGORA

İzmir’in kalbinde yer alan Agora, İzmir’in eski adı Smyrna’nın (İzmir’in eski adı) en iyi korunmuş kalıntılarından biridir. Açık hava müzesi olan Agora (antik Yunanistan’daki meclisler ve pazarlar için kullanılan bir kamusal alan),M.Ö. 4. yüzyılın sonundan kalma taş kemerleri, sarnıçları ve bazilikalarıyla şaşırtıcı bir güzelliğe sahip.

KEMERALTI PAZARI VE KIZLARAĞASI HANI

Tarihi Kemeraltı Pazarı, Konak Sokak’tan antik Agora’ya uzanan bir labirent çarşısı olan Kemeraltı, 17. yüzyıla kadar uzanır ve dükkanlar, yemekhaneler, zanaat atölyeleri, camiler, kahveler, çay bahçeleri ve sinagoglara ev sahipliği yapar. Pazar içinde, 18. yüzyıldan kalma büyük Osmanlı dönemine ait kervansaraylardan olan Kızlarağası Hanı’nı da bulacaksınız.

ASANSÖR

1907 yılında inşa edildiğinde, Karataş mahallesinden sarp yamaçlara mal ve insan taşımak için zengin Yahudi bankacı ve tüccar Nesim Levi Bayraklıoğlu tarafından yaptırılan Asansör, günümüzde, şehrin en iyi manzaralarından birine ve harika bir restorana sahiptir. Asansörün arkasında İzmir’in en güzel sokaklarından birini bulacaksınız.

AZİZ JOHN KATEDRALİ

Roma Katolik Başpiskoposluğu’nun bulunduğu yerdir. Katedral, Vahiy Kitabında, İzmir de dahil olmak üzere Asya’nın yedi kilisesine selam ve talimatlar gönderen Yahya Evangelistine adanmıştır. Katedralin köşe taşı 1862’de atılmıştır. 1863 yılında Osmanlı Sultanı Abdülaziz, inşaat için 11.000 altın Türk Lirası bağışladı ve Fransa’dan Lyonlu Hıristiyanlar da katkıda bulundu. Bina 1874’te tamamlandı.

ST POLYCARPE KİLİSESİ

Konak ilçesi, Akdeniz Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Necatibey Bulvarı ve Kazım Dirik Caddesi’nin kesiştiği alanda 17. yüzyılın başlarında inşa edilen bu Katolik kilisesi, şehirdeki en eski ve hala çalışan Hıristiyan ibadet evidir. 1922’deki yangında mucizevi bir şekilde ayakta kalmıştır. Kilise MS 69-155 yılları arasında yaşamış, Aziz Yuhanna’nın ilk öğrencilerinden olan ve sonradan Aziz ilan edilmiş olan İzmir Piskoposu St. Polikarp’a ithaf edilmiştir. Geçen yüzyılın sonlarında, İzmir’de yaşamış olan genç Fransız sanatçı, ressam, mimar Raymond C. Pere, St. Polikarp’ın yaşam öyküsünü kilisenin içinde yapmış olduğu fresklere yansıtmıştır.

HAVRA SOKAĞI

İzmir Mezarlıkbaşı’ndaki 927 sokak çevresindeki sinagogların yoğunluğu nedeniyle “Havra Sokağı” adını almıştır. Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı İkiçeşmelik’e bağlayan sokaktır. Uzun yıllardır dokusunu koruyan sokak, ilk zamanlar Yahudi yerleşimi olarak biliniyordu. Şimdilerde sokağın etrafındaki havralar (sinagoglar) kalmış yalnızca. Burada manavlar, şarkütericiler, kasaplar, aktarlar ve balıkçılar var. Eskisi kadar kalabalık olmasa da bu sokağın müdavimleri Havra Sokağı’ndan vazgeçmiyorlar. Özellikle haftasonları geçmişteki o güzel günlerine göz kırpıyor.

HİSAR CAMİİ

1872 yılında yıktırılan kale arkasında bugünkü Kemeraltı Çarşısında, Hisarönü mevkiindedir. 1592 yılında Yakup Bey tarafından yaptırılmıştır. İzmir’in en büyük ve gösterişli camiidir. Cami içindeki kalem işi süslemeleri, klasik Osmanlı tasarımlarından daha sade ve daha özgündür. Cami 1813, 1881,1927 ve 1980’li yıllarda onarım görmüştür.

https://www.haberturk.com/htgastro/seyahat/haber/2361079-izmir-gezi-rehberi

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