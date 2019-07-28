Ezidilerin yeni Mir’i Hazım Tahsin Beg oldu

Hazım Tahsin Beg, Ezidi Yüksek Meclisi’ni kuracaklarını ve üyelerinin yüzde 60’ını Şengal halkından seçeceklerini söyledi.

Geçen Ocak ayında hayatını kaybeden Ezidilerin ruhani lideri Mir Tahsin Beg’den sonra dün (cumartesi) oğlu Mir Hazım Tahsin Beg, dünya Ezidilerinin yeni lideri oldu.

Mir Hazım Tahsin Beg için Ezidilerin kutsal mekanı Laleş’te yemin töreni düzenlendi. Dünya Ezidilerinin yeni lideri dini yeminden sonra Mirlik kıyafetleri içerisinde kısa bir konuşma yaptı.

Mir Hazım Tahsin Beg, “Mir Tahsin’in vefatından sonra, Mir ailesi ve Kürt Ezidi aydınları ile bir çok toplantı yaptık. Allah’a şükür ki ittifaka vardık. Bugünden itibaren Ezidilerin hizmetinde olacağım. Ezidilere hizmet için tüm gücümle çalışacağım” dedi.

IŞİD saldırılarının ardından Ezidi Kürtlerin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mir Hazım, “Halkımız ve Şengal üzerindeki ferman ve IŞİD’in saldırılarının üzerinden 5 yıl geçti. Durumumuzu çok iyi biliyorum ama Mir ailesi olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. Ezidilerin durumuyla ilgili Avrupa, Amerika ve bir çok yabancı devletle görüştük” diye konuştu.

Ezidi Yüksek Meclisi’ni kuracaklarını ve üyelerinin yüzde 60’ını Şengal halkından seçeceklerini belirten Mir Hazım, Ezidi Ruhani Meclisi’ni de genişeleterek Şengal halkı ve din adamlarını üye yapacaklarını kaydetti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi hükümetine de teşekkür eden Mir, şöyle devam etti: “Başkan Mesud Barzani, Neçirvan Barzani, Mesrur Barzani ve tüm siyasi taraflara Mir’lik sorununun çözülmesinde bize yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Şengal Dağı savunmasında yer alan Peşmergelere teşekkür ediyoruz. Zorlu dönemde kapılarını Şengallilere açtıkları için Zaho’dan Süleymaniye’ye kadar tüm Kürdistanlılara teşekkür ediyorum. Yüce Allah’a 72 milleti ve Ezidi milletini koruması için dua ediyoruz. Şengal’in durumu ve Ezidilerin evlerine dönmesi için Kürdistan ve Bağdat hükümeti ile çalışacağız. Müslüman, Hristiyan, Sabii, Kakeyi ve Feyli kardeşlerimiz ve Kürdistan’daki aşiret liderleriyle ilişkilerimizi güçlendireceğiz.” (Kaynak: Rudaw)

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