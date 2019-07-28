Dayrulzafaran Manastırı’nda şüpheli yangınlar

Mardin’deki Dayrulzafaran Manastırı’nda 27 Temmuz gecesi çıkan yangında 10 hektarlık arazi küle dönerken, iki hafta önce de manastır etrafında bulunan arazinin 4 farklı noktasında yangın çıktığı öğrenildi.

Mardin’de Süryanilerin önemli merkezlerinden biri olan Deyrulzafaran Manastırı’nın arazisinde önceki gece yangın çıkmış 500 civarında zeytin ağacı zarar görmüştü.

Yangının nedeni henüz belli değil

Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan Dayrulzafaran Manastır’ının etrafında çıkan yangının nedeni henüz belirlenemezken, etrafta bulunan Mobese kayıtlarına ulaşmak için savcılık izni bekleniyor. 27 Temmuz’da saat 02.00 sularında fark edilen yangında 10 hektarlık arazi küle döndü. Etrafı tel örgülerle sarılı olan manastır arazisinin Bilali köyüne giden kısmında yangın çıktı. Yol üzerinde bulunan ve etrafı tel örgülerle sarılı olan alanda çıkan yangında zeytin ağaçlarının yanı sıra 55 nar ağacı, 7 incir ağacı ve 7 badem ağacı da zarar gördü. Bunların yanı sıra zeytin fidelerinin sulanması için kurulan damla sulama boruları ve ana borular da yandı.

4 farklı yerden yangın

Arazide kuru bitkilerin bulunduğu alan yerine yeşil zeytin alanında yangın çıkması şüphe uyandırırken, manastır yetkilileri, Dayrulzafaran Manastırı etrafında iki hafta önce de 4 farklı yerde yangın çıktığını bildirdi. Dayrulzafaran Manastırı’nın yola yakın kısımlarında iki hafta önce gerçekleşen yangında da birçok ağaç zarar gördü. Konuya dair bilgi veren Manastır yetkilileri, Jandarmanın soruşturma yaptığını belirtti. Yetkililer birçok ağaçla birlikte canlıların da zarar gördüğünü söyledi.

Kaynak: MA

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