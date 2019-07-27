Ermeni basını Türk nefretini açıkça itiraf etti

Haber 7.com’da yer alan habere göre; Ermeni gazetesi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de doğalgaz aramasını problem olarak nitelendirirken, Türkiye’nin Kıbrıs’ı “işgal” ettiğini savunacak kadar ileri gitti. Ermeni yayın kuruluşu, Türkiye’yi “istikrar bozan” ve “savaş çığırtkanı” taraf ilan etti.

Gazete, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Akdeniz doğalgazının meşru sahibi olduğunu söyleyerek, Kıbrıs’taki Türk varlığını hiçe saydı.

Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlığın Türkiye’nin Batı ile ilişkileri germesinden kaynaklandığı yorumunda bulunan Armenian Weekly, buna örnek olarak Türkiye’nin egemenlik haklarını kullanarak S-400 sistemlerini satın almasını gösterdi.

Gazete, Türkiye’nin egemenlik haklarını kullanmak istemesi üzerine uluslararası siyasette oluşan tüm bu anlaşmazlıkları Türkiye’yi “bölgedeki istikrarı bozmak”la suçlayarak açıklamaya çalıştı.

İftiradan beslenen Armenian Weekly, Türkiye’nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek, “Çünkü Türkler bazı Yunan adalarını çalmak istiyor” sözleriyle akılalmaz suçlamalarına devam etti.

Haberi, “Osmanlı döneminden ve önceki dönemlerden beri Türklerin ellerinden acı çeken diğer gruplarla birlikte, Türkiye’nin devam eden, istikrar bozan yanlış davranışlarını ortaya çıkarmak ve açıkça duyurmak lobi faaliyetlerimiz için çok önemlidir. Türkiye’nin istikrar bozan kötü davranışları hakkında bilinci arttıralım, Türkiye’ye çok daha az affedici bir tutumla yaklaşalım ki Ermeni davası hakkında yapılan lobi faaliyetleri tüm başkentlerde köklerini iyice salsın” sözleriyle bitiren Armenian Weekly, Ermenistan’ı dış politikada görünür kılmanın yollarını, Türkiye’ye iftira atmakta buldu.