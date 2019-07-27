Dink davasının firari sanığı yakalandı

Hrant Dink cinayeti davasında 2007 yılında tutuklanıp ardındansa serbest bırakılan ve geçtiğimiz günlerde dava kapsamında 15 yıl hapse çarptırılan Tuncay Uzundal bugün İzmir’de yakalandı. Uzundal tutuklanarak cezaevine gönderildi.
UZUNDAL’A 15 YIL VE YAKALAMA KARARI
Geçtiğimiz günlerde Dink’in öldürülmesine ilişkin görülen ana davadan zaman aşımının dolması ihtimaliyle dosyaları ayrılan Yasin Hayal, Ogün Samast Erhan Tuncel ve Tuncay Uzundal’ın da arasında bulunduğu 9 sanık hakkında karar verilmişti. Kararda Erhan Tuncel’e 99,5 yıl, Ogün Samast’a 2,5 yıl, Yasin Hayal’e 7,5 yıl hapis cezası verilmişti. Tuncay Uzundal hakkında ise Dink’in öldürülmesine yardım etmekten dolayı 15 yıl hapis cezasına hükmedilmişti. Mahkeme, firari olan Uzundal hakkında yakalama kararı da çıkarmıştı.
Hrant Dink’in oğlu hakim karşısında
İZMİR’DE YAKALANDI
Bugün İzmir’de gözaltına alınan Tuncay Uzundal’ın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından SEGBİS aracılığıyla hakim karşısına çıktığı öğrenildi. Tuncay Uzundal Hrant Dink’in öldürülmesine yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlk yorum yapan siz olun