Dink davasının firari sanığı yakalandı

Hrant Dink cinayeti davasında 2007 yılında tutuklanıp ardındansa serbest bırakılan ve geçtiğimiz günlerde dava kapsamında 15 yıl hapse çarptırılan Tuncay Uzundal bugün İzmir’de yakalandı. Uzundal tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007 tahinde İstanbul Şişli’deki gazete binası önünde silahlı saldırıya uğramış ve Ogün Samast adlı tetikçinin silahından çıkan kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetmişti. Suikastın ardından yürütülen soruşturma kapsamında tetikçi Ogün Samast’la birlikte ona yardım eden Erhan Tuncel, Yasin Hayal ve Tuncay Uzundal yakalanmıştı. “Adam öldürmek suçuna iştirak” ve “silahlı suç örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Tuncay Uzundal, 2009’da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

Son dakika… Hrant Dink davasında karar çıktı UZUNDAL’A 15 YIL VE YAKALAMA KARARI Geçtiğimiz günlerde Dink’in öldürülmesine ilişkin görülen ana davadan zaman aşımının dolması ihtimaliyle dosyaları ayrılan Yasin Hayal, Ogün Samast Erhan Tuncel ve Tuncay Uzundal’ın da arasında bulunduğu 9 sanık hakkında karar verilmişti. Kararda Erhan Tuncel’e 99,5 yıl, Ogün Samast’a 2,5 yıl, Yasin Hayal’e 7,5 yıl hapis cezası verilmişti. Tuncay Uzundal hakkında ise Dink’in öldürülmesine yardım etmekten dolayı 15 yıl hapis cezasına hükmedilmişti. Mahkeme, firari olan Uzundal hakkında yakalama kararı da çıkarmıştı. Hrant Dink’in oğlu hakim karşısında İZMİR’DE YAKALANDI Bugün İzmir’de gözaltına alınan Tuncay Uzundal’ın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından SEGBİS aracılığıyla hakim karşısına çıktığı öğrenildi. Tuncay Uzundal Hrant Dink’in öldürülmesine yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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