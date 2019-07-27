Deyrulzafaran Manastırı zeytinliklerinde yangın: 700’e yakın ağaç kül oldu

Mardin’de bulunan ve Süryaniler için önemli bir merkez olan Deyrulzafaran Manastırı zeytinliklerinde yangın çıktı. Manastırın önemli gelir kaynaklarından biri olan zeytinliklerde çıkan yangında 700’e yakın ağacın yandığı belirtiliyor.

Kentten 4 km uzaklıkta bulunan ve 5. yüzyılda inşa edilen tarihi manastırın arazisinde bulunan zeytin bahçelerinde çıkan yangın sonucu 700’e yakın zeytin ağacı yandı.

Manastırın arazilerinde, zirai ilaç kullanılmadan tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilen zeytinler, manastır ekonomisine de önemli bir katkı sağlıyordu. Nedeni öğrenilemeyen yangına önce manastır sakinleri ardından da olay yerine gelen itfaiye müdahale etti.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

© Sputnik / Sertaç Kayar Deyrulzafaran Manastırı zeytinliklerinde yangın: 700’e yakın ağaç kül oldu

‘BİR DAHA YEŞERMEYECEK ŞEKİLDE KURUDU’

Yangın ile ilgili Sputnik Türkiye’ye konuşan Deyrulzafaran Manastırı rehberi Afrem Johannes, yangının 03.00 sularında çıktığını söyledi. Yangın ilk kendilerinin müdahale ettiğini ifade eden Johannes, hemen ardından itfaiyenin gelerek yangını söndürdüğünü söyledi. Johannes şunları kaydetti:

“Genelde oraya içmeye gelen vatandaşlar oluyor. O akşam da birileri gelmişti. Yangını onların çıkardığından şüpheleniyoruz. Yaklaşık 700 ağaç yandı. Aralarında yeni ektiğimiz fidanlar da vardı. Birçoğu kül olurken birçoğu da bir daha yeşermeyecek şekilde kurudu. Baya bir zararımız oldu. Zeytinlikler manastırın masrafını karşılıyordu. Jandarma da geldi ve soruşturma başlatıldı.”

https://tr.sputniknews.com/turkiye/201907271039778647-deyrulzafaran-manastiri-zeytinliklerinde-yangin-700e-yakin-agac-kul-oldu/

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