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Türkçe yer adları dökümü

2019-07-26

Sevan Nişanyan

20. yüzyıl başları itibariyle kayıtlı olan 40.521 yer adımızdan 30.000 kadarı Türkçe. Yani Türkçe anlamlı kelimelerden veya Türkçede cari olan kişi ve soy adlarından türetilmiş. Türkçe anlamı kuşkulu olan isimleri sayıma katmadım, ya da hiç risk almadan “Türkçe” diye işaretledim. Tüm yer adları (devlet salnameleri, erkanı harbiye haritaları ve dahiliye vekaleti listeleri gibi) resmi kaynaklardan alınmıştır.Haritada bu adların illere göre yoğunluğunu görüyoruz. Türkçe adların %75’ten fazla olduğu iller koyu renk gösterildi. En yükseği %99’la Çorum ve Kırıkkale. En düşükleri %2 ile Mardin ve %7 ile Batman.Harita size tuhaf gelmiyor mu? Türkler bu ülkeyi hangi taraftan fethetmişti sahi?

Şekil 1: Türkçe yer adları %75+
Şekil 2: Türkçe yer adları %90-80-70-50-40
DÖKÜM        
 y. 1900 yer adıYunErmKrGürc-LazAr-SürTürkçeoran 
Kırıkkale199 1 198      99 
Çorum765513  756      99 
Karabük2755    270      98 
Eskişehir4068    398      98 
Yozgat6451113  630      98 
Kütahya63816    622      97 
Sakarya5741131  559      97 
Bilecik26552  258      97 
Uşak2607    253      97 
Bolu52616    510      97 
Manisa78325    758      97 
Afyon49316    477      97 
Çankırı397141   382      96 
Düzce241721  231      96 
Yalova562    54      96 
Samsun9123071  874      96 
Zonguldak333141   318      95 
Adana5836151 5556      95 
Kocaeli429107 4 408      95 
Denizli44523 2  420      94 
Sinop47929    450      94 
Burdur21413    201      94 
Ankara95014150  885      93 
Çanakkale60746    561      92 
Bartın25520    235      92 
Edirne27922    257      92 
Balıkesir93374    859      92 
Amasya386256   355      92 
Aydın50441    463      92 
Tekirdağ29525    270      92 
Mersin552389   505      91 
Kırşehir2782 22  254      91 
Nevşehir18316    167      91 
Osmaniye15739  2143      91 
Ordu480425   433      90 
Bursa676693   604      89 
İzmir74885 1  662      89 
Konya85263238  749      88 
Antalya7368941  642      87 
Kayseri54046221  471      87 
Kırklareli20627    179      87 
Giresun5555622   477      86 
İstanbul43062    368      86 
Aksaray20613 17  176      85 
Muğla50176    425      85 
Kastamonu116917521  991      85 
Kahramanmaraş512132732 8432      84 
Niğde16327    136      83 
Sivas13093214145  1091      83 
Isparta23044    186      81 
Tokat69011540   535      78 
Gaziantep48541246 53370      76 
Kilis1472221 10112      76 
Karaman173402   131      76 
Hatay4231361 87316      75 
Malatya591634105 6440      74 
Iğdır183 4310  130      71 
Gümüşhane36154642  241      67 
Adıyaman552345128 32344      62 
Şanlıurfa1056 17236 145658      62 
Kars3893145216 214      55 
Elazığ649 162158 3326      50 
Bingöl379 13258  189      50 
Erzincan606127530  300      50 
Ardahan256 37589 125      49 
Tunceli503 19778  228      45 
Erzurum1136 5299115 501      44 
Diyarbakır1091 121503 32435      40 
Bayburt1802111 3 64      36 
Ağrı595 101296  198      33 
Siirt375 70163 22120      32 
Rize44617140 111 124      28 
Trabzon65045711 6 176      27 
Şırnak286 11178 3166      23 
Van8081437186  184      23 
Artvin495358 327 107      22 
Muş424 166167  91      21 
Bitlis567 39281  94      17 
Hakkari348 23249 3442      12 
Batman348 99187 3626        7 
Mardin719 7571 12813        2 

http://nisanyan1.blogspot.com/2019/07/20.html

Yayımlanan kategori: Kaynak ve Türkçe

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