Türkçe yer adları dökümü

Sevan Nişanyan
20. yüzyıl başları itibariyle kayıtlı olan 40.521 yer adımızdan 30.000 kadarı Türkçe. Yani Türkçe anlamlı kelimelerden veya Türkçede cari olan kişi ve soy adlarından türetilmiş. Türkçe anlamı kuşkulu olan isimleri sayıma katmadım, ya da hiç risk almadan “Türkçe” diye işaretledim. Tüm yer adları (devlet salnameleri, erkanı harbiye haritaları ve dahiliye vekaleti listeleri gibi) resmi kaynaklardan alınmıştır.Haritada bu adların illere göre yoğunluğunu görüyoruz. Türkçe adların %75’ten fazla olduğu iller koyu renk gösterildi. En yükseği %99’la Çorum ve Kırıkkale. En düşükleri %2 ile Mardin ve %7 ile Batman.Harita size tuhaf gelmiyor mu? Türkler bu ülkeyi hangi taraftan fethetmişti sahi?
|DÖKÜM
|y. 1900 yer adı
|Yun
|Erm
|Kr
|Gürc-Laz
|Ar-Sür
|Türkçe
|oran
|Kırıkkale
|199
|1
|198
|99
|Çorum
|765
|5
|1
|3
|756
|99
|Karabük
|275
|5
|270
|98
|Eskişehir
|406
|8
|398
|98
|Yozgat
|645
|1
|11
|3
|630
|98
|Kütahya
|638
|16
|622
|97
|Sakarya
|574
|11
|3
|1
|559
|97
|Bilecik
|265
|5
|2
|258
|97
|Uşak
|260
|7
|253
|97
|Bolu
|526
|16
|510
|97
|Manisa
|783
|25
|758
|97
|Afyon
|493
|16
|477
|97
|Çankırı
|397
|14
|1
|382
|96
|Düzce
|241
|7
|2
|1
|231
|96
|Yalova
|56
|2
|54
|96
|Samsun
|912
|30
|7
|1
|874
|96
|Zonguldak
|333
|14
|1
|318
|95
|Adana
|583
|6
|15
|1
|5
|556
|95
|Kocaeli
|429
|10
|7
|4
|408
|95
|Denizli
|445
|23
|2
|420
|94
|Sinop
|479
|29
|450
|94
|Burdur
|214
|13
|201
|94
|Ankara
|950
|14
|1
|50
|885
|93
|Çanakkale
|607
|46
|561
|92
|Bartın
|255
|20
|235
|92
|Edirne
|279
|22
|257
|92
|Balıkesir
|933
|74
|859
|92
|Amasya
|386
|25
|6
|355
|92
|Aydın
|504
|41
|463
|92
|Tekirdağ
|295
|25
|270
|92
|Mersin
|552
|38
|9
|505
|91
|Kırşehir
|278
|2
|22
|254
|91
|Nevşehir
|183
|16
|167
|91
|Osmaniye
|157
|3
|9
|2
|143
|91
|Ordu
|480
|42
|5
|433
|90
|Bursa
|676
|69
|3
|604
|89
|İzmir
|748
|85
|1
|662
|89
|Konya
|852
|63
|2
|38
|749
|88
|Antalya
|736
|89
|4
|1
|642
|87
|Kayseri
|540
|46
|22
|1
|471
|87
|Kırklareli
|206
|27
|179
|87
|Giresun
|555
|56
|22
|477
|86
|İstanbul
|430
|62
|368
|86
|Aksaray
|206
|13
|17
|176
|85
|Muğla
|501
|76
|425
|85
|Kastamonu
|1169
|175
|2
|1
|991
|85
|Kahramanmaraş
|512
|13
|27
|32
|8
|432
|84
|Niğde
|163
|27
|136
|83
|Sivas
|1309
|32
|141
|45
|1091
|83
|Isparta
|230
|44
|186
|81
|Tokat
|690
|115
|40
|535
|78
|Gaziantep
|485
|4
|12
|46
|53
|370
|76
|Kilis
|147
|2
|2
|21
|10
|112
|76
|Karaman
|173
|40
|2
|131
|76
|Hatay
|423
|13
|6
|1
|87
|316
|75
|Malatya
|591
|6
|34
|105
|6
|440
|74
|Iğdır
|183
|43
|10
|130
|71
|Gümüşhane
|361
|54
|64
|2
|241
|67
|Adıyaman
|552
|3
|45
|128
|32
|344
|62
|Şanlıurfa
|1056
|17
|236
|145
|658
|62
|Kars
|389
|3
|145
|21
|6
|214
|55
|Elazığ
|649
|162
|158
|3
|326
|50
|Bingöl
|379
|132
|58
|189
|50
|Erzincan
|606
|1
|275
|30
|300
|50
|Ardahan
|256
|37
|5
|89
|125
|49
|Tunceli
|503
|197
|78
|228
|45
|Erzurum
|1136
|529
|91
|15
|501
|44
|Diyarbakır
|1091
|121
|503
|32
|435
|40
|Bayburt
|180
|2
|111
|3
|64
|36
|Ağrı
|595
|101
|296
|198
|33
|Siirt
|375
|70
|163
|22
|120
|32
|Rize
|446
|171
|40
|111
|124
|28
|Trabzon
|650
|457
|11
|6
|176
|27
|Şırnak
|286
|11
|178
|31
|66
|23
|Van
|808
|1
|437
|186
|184
|23
|Artvin
|495
|3
|58
|327
|107
|22
|Muş
|424
|166
|167
|91
|21
|Bitlis
|567
|392
|81
|94
|17
|Hakkari
|348
|23
|249
|34
|42
|12
|Batman
|348
|99
|187
|36
|26
|7
|Mardin
|719
|7
|571
|128
|13
|2
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