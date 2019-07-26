Sivriada Da Ne Yapılması Planlanıyordu!

Yassıada’dan sonra hiçbir yerleşimin bulunmadığı Sivriada da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açıldı. Adada 18 bin metrekarelik alanda otel ve kültür merkezi inşa edilecek!

Demokrasi Adası projesi için imara açılan ve yemyeşil dokusu kazınarak betona dönen Yassıada’dan sonra Sivriada da imara açıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı imar planları 3 Ekim’de askıya çıkarıldı. Hazine arazisi olan ve bugüne dek planlarda “askeri yasak bölge” olarak işaretlenmiş, hiçbir yerleşimin bulunmadığı Sivriada, yeni plan ile “turizm ve kültürel tesis” alanı oldu. Plana göre adaya otel, fuar, kongre merkezi, konferans salonu, kültür merkezi, açık hava müzesi, amfi tiyatro, sergi salonu, spor alanı, seyir terası, parklar, iskele, marina, kulüp ile dernek yapıları ve bu fonksiyonlara hizmet edebilecek kafe, restoran, satış birimleri yapılacak.

YÜKSEKLİK SINIRI 6.50 METRE

Yapılaşma koşulu emsal 0.20, yükseklik sınırı 6.50 metre olarak belirlendi. Planda, en fazla 2 bodrum kata izin verildi. En fazla bir metresi toprak altında kalmak şartı ile eğimden dolayı açığa çıkan birinci bodrum kat emsal harici tutuldu.

Planda ada genelinde toplam 18 bin 527 metrekare inşaat alanı öneriliyor. Kıyı alanlarının da aktif kullanımı için 10 bin 793 metrekare iskele ve platform yapılacak. Sivriada’nın topografik yapısına uygun doğa sporu, tırmanış, su sporları, yelkencilik gibi faaliyetler yapılması da öngörülüyor.

AMAÇ KAMUYA AÇMAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni planın raporunda imar değişikliğinin gerekçesi “Sivriada’nın doğal yapısına ve arkeolojik sit kimliğine uygun fonksiyonlarla kamuya açılabilmesi, tescilli tarihi yapılara müdahale edilebilmesi ve korunarak geleceğe taşınabilmesi” olarak açıklandı. Plan raporunda, adada kamusal bir kullanım olmaması ve uzun süre yer alan taş ocağı nedeniyle tescilli eserlerin yıkılmaya bırakıldığı belirtildi. Raporda, Sivriada için daha önce hazırlanan ve iptal edilen imar planlarında temel iptal gerekçesi olan yapı yoğunluğunun yarı yarıya düşürüldüğü kaydedildi. Diğer bir iptal gerekçesi olan bölgenin doğal karakterinin korunması ve çevreye zarar verilmesi konularında ise plan notlarında kısıtlamaya gidildiği aktarıldı.

BİZANS DÖNEMİNDEN KALMA ESERLER VAR

Sivriada İstanbul 5 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 2009 tarihli kararı ile “2. derece doğal sit” ve “3. derece arkeolojik sit” alanı ilan edilmişti. Adada Bizans dönemine ait tescilli manastır, kilise ve sarnıç kalıntıları bulunuyor. Hazine mülkiyetindeki 92 bin 565 metrekarelik Sivriada, 2012 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmişti.

Rapordan tarihi kalıntılar!

İmar planlarının açıklama raporunda ise adada yapılan arkeolojik çalışmalara da yer verildi. 24 Eylül 1987 yılında yapılan incelemelerde Bizans döneminden kaldığı tahmin edilen kuzeyde limancığın, eski büyük taşların kalıntıları, bir manastır harabesi, arkasında yüksek istinad duvarları, ayazma kalıntısı, kırk metre yükseklikte batı yönüne doğru kilise harabesi, bir küçük sarnıç ve birinci tepeye yakın küp biçiminde sarnıça rastlandı. Ayrıca manastır ve kilise sakinleri tarafından eskiden beri bahçe tarımı yapıldığı belirlendi. Adada bir de deniz feneri var.

Adanın özellikleri

İstanbul Adaları’na en uzakta kalan Sivriada bir dağın deniz üzerinde kalan kısmında yer alıyor ve piramitsi bir yapıya sahip. Eski ismi “Oxia” olarak biliniyor. Adanın yüksekliği 90 metre. İstanbul adalarının en küçüğü ve 9,26 hektar. Çevre uzunluğu 1698 metre. Güney cephesinde bir tatlı su kuyusu ve yatçılar tarafından kullanılan küçük bir liman bulunuyor. Adanın en yakın komşusu olan Yassıada’ya uzaklığı 1.7, Burgazada’ya ise 6,7 kilometre.

Sivriada’ya otel, fuar, kongre merkezi, konferans salonu, kültür merkezi, açık hava müzesi, amfi tiyatro, sergi salonu, spor alanı, seyir terası, parklar, iskele, marina, kulüp ile dernek yapıları ve bu fonksiyonlara hizmet edebilecek kafe, restoran, satış birimleri yapılacak.

Sivriada proje tasarımı ise, Fatih Sultan Mehmet’in tuğrasından yola çıkılarak geliştirildi.

1 YILDA TAMAMLANACAK



Tuğra izlerinin adanın arazi plastiği üzerinde şekillenmesi, geçmiş yıllarda İstanbul liman ve mendireklerinin yapımı sırasında taş ocağı olarak kullanılan adadan çıkarılan taşların hazırladığı boşluk kullanılarak oluşturuldu. Proje kapsamında adada kongre ve kültür merkezi, yelken kulübü ve bir kafe yer alıyor. Yap-işlet-devret modeli ile yapılacak proje 103 bin 700 metrekare büyüklüğünde olacak. TOBB, tesisleri 30 yıl işletip bakanlığa devredecek. Projenin 1 yılda tamamlanması planlanıyor.

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