MİLLETVEKİLİ GARO PAYLAN’IN ZİYARETİ

Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 25 Temmuz 2019, Perşembe, saat 14.00’te, Patrikliğimize bir ziyarette bulunarak Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahag Maşalıyan tarafından kabul edildiler. Görüşmede Patriklik Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan da hazır bulundu. Ziyarette Paylan’a Sevan Değirmenciyan refakat etti.

Patriklik Kaymakamı ziyaret için konuk Milletvekili’ne teşekkür ederek, kendilerine çalışmalarında başarılar diledi.

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/milletvekili-garo-paylanin-ziyareti/

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