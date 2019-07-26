Ermeni Soykırımı konulu belgesel, “Emmy” ödülüne aday gösterildi

Amerikalı film yönetmeni Joe Berlinger’in, Ermeni Soykırımı konulu “Yok Etme Niyeti” (“Intent to Destroy”) adlı belgeseli, “En iyi tarihi belgesel film” kategorisinde “Emmy” ödülüne aday gösterildi.
10 Kasım 2017 tarihinde New York Tribeca Film Festivali kapsamında dünya prömiyeri yapılan belgesel, 2017’de Los Angeles Film Festivali’nde “En iyi belgesel film” kategorisinde ödül kazandı.
Joe Berlinger, filmde Ermeni Soykırımı’ndan kurtulanların eski videolarını kullandı, ayrıca bu büyük suç hakkında tarihçilerin görüşlerine yer verdi.
Filmde Atom Egoyan, Christian Bale, Mike Medavoy, Eric Bogosian, Serj Tankian, Angela Sarafyan, Shohreh Aghdashloo ve Ermenistan’da ABD’nin eski büyükelçisi John Marshall Evans yer aldı.
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