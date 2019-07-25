Yeni bir dönemin ilk işaretleri mi

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GEÇEN hafta “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan” bir davet aldım.

İstanbul’da Aya İrini Kilisesi’nde bir açılışa davet ediyorlardı.

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Önceki akşam bu davetteydim.

Davetin resmi konusu aynen şöyleydi:

“Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi.”

İzzet Keribar’ın fotoğraflarından oluşan bir sergiydi bu.

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Bu serginin açılışında altı ayrıntı dikkatimi çekti:

Serginin ismindeki “Kutsal Haç” kavramını bir Türk resmi metninde ilk defa görüyorum.

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Daha önemlisi, bu konudaki fotoğraf sergisinin açılış davetini bizzat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin üzerine almasıydı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan serginin açılışına, kendi adıyla kuvvetli ve sıcak bir mesaj göndermişti.

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Cumhurbaşkanı’nın mesajında Akdamar Kilisesi’den “ortak kültürel mirasımız” olarak söz ediliyordu.

Çok önemli bir mesajı da “Anadolu’daki farklı inanç ve kültürlerdeki saklı anıtlarını bir bir gün yüzüne çıkardık” demesiydi.

Ayrıca başka inançların ibadet yerleri ile ilgili çalışmaların sürdürüleceğini de belirtiyordu.

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Ayrıca Akdamar Kilisesi için çok iyi bir dijital web sitesi açılmış..

Sitenin adı “akdamarkilisesi.gov.tr”

Adından da anlaşılacağı üzere, Türkiye devleti ilk defa bir kilisenin resmi sitesini kuruyor.

Buraya girince kiliseyi 360 derece gezebiliyorsunuz.

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Sitenin Türkçe ve İngilizce versiyonları var.

Ancak dağıtılan bilgi notunda çok dikkati çeken şu açıklama vardı.

“Yakın zamanda sitenin Ermenice, Fransızca ve Almancası da yayına sokulacak.”

Türkiye devletinin Ermenice yapılmış başka bir kültür hizmeti var mı bilmiyorum.

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Aya İrini Kilisesi, bu sergi için çok iyi hazırlanmıştı.

Kilisenin daha girişinde çok başarılı bir ışıklandırma yapılmıştı.

Sahne düzeni ve arkadaki dijital pano etkileyiciydi.

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Benim değerlendirmem şu: Cumhurbaşkanlığı bu serginin açılışına özel bir önem vermiş.

Yine bana göre, Türkiye’deki öteki inançlara bakış açısında, 2000’li yıllardaki “medeniyetler ittifakı eşbaşkanlığı” dönemine bir dönüş hazırlığı var.

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İnşallah bunlar benim aşırı iyimser karakterimin hayal mahsulü değildir.

Aynı iyimserlikle bu sergiyi hazırlayanları ve bu çalışmaları yapanları kutluyorum.

KONUŞAN ERMENİ DİN ADAMININ RESMİ UNVANI

SERGİNİN açılışında Türkiye Ermenilerinin ruhani lideri Sahak Maşalyan çok güzel bir konuşma yaptı.

Bu arada onun resmi unvanının “Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı” olduğunu öğrendim.

Bu isim tuhafıma gitti…

BİR DİN ADAMININ KAVGA MESAJI

Maşalyan’ın konuşmasından şu cümleleri not aldım:

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– “Akdamar Kutsal Haç Kilisesi gibi kadim tapınaklar bize esenliğin değerini anlatırlar. Kendimizle ya da

başkalarıyla kavga etmeden, huzur içinde geçirilen anların değerini hatırlatırlar bizlere.”

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– “Ölümlüğümüzü fısıldarlar bize incitmeden.”

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– “Kainatın büyük bilinmezi karşısında cehaletimizi vururlar yüzümüze.”

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– “Alçakgönüllü olmaya davet ederler bizi…”

4 MİLYON GÖÇMEN SADECE İÇİŞLERİ BAKANI’NA MI AİT

BİR ülkede göçmen sorunu ile ilgili “şehirden zorla çıkarma” gibi kararlar alınmaya başlanmışsa…

O sorun siyasi partilere kadar tırmanmış demektir…

*

Ama o sorun konusunda sadece ülkenin içişleri bakanı konuşuyorsa…

İşin boyutu başka bir düzeye çıkmış demektir.

*

Son 48 saattir izliyorum.

Bu konuda sadece İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor…

“Sorunun çözümü sanki sadece ona ihale edilmiş” gibi bir durum var.

Açıkladığı tedbirlerde, kullandığı üsluba, verdiği rakamlara bakıyorum, bakıyorum ve kafamda şu soru beliriyor:

Acaba 4 milyonluk göçmen olayını gerçekten sadece güvenlik ve istikrar sorunu olarak mı görüyorlar?

Yoksa, halktaki büyüyen tepkiyi biraz azaltmak için “Bakın gözlerini açtırmıyoruz” politikası mı izleniyor?

*

Gerçekçi olalım…

Bu 4 milyon insanı bir daha geri gönderemeyeceğiz…

O nedenle eğitim bakanının, sağlık bakanının, sosyal konulardaki bakanların da konuşması, yapılacakları anlatması yararlı olacaktır.

ERBAKAN’IN EŞİ GELİNLİKTE NE İSTEDİ

ÖNCEKİ gün Oda TV’de Yıldırım Mayruk’la yapılmış çok güzel bir mülakat videosu izledim.

Mayruk terziliği bırakıp Kıbrıs’a yerleşiyormuş. Hissettiğim kadarı ile yıllardır birlikte çalıştığı Barbaros Şansal’a uçaktan inerken yapılan saldırı onu çok etkilemiş. Aynı uçakta o da varmış.

*

Mülakatta çok güzel bir hatırasını anlattı. Necmettin Erbakan’ın eşi, kızına gelinlik diktirmek için ona gelmiş. Gerisini onun ağzından aktarıyorum:

*

“Rahmetli Erbakan’ın eşi geldiklerinde ben kim olduklarını bilmiyordum. Kızının gelinliği için şöyle bir şey dedi: ‘Başına bir örtü koyacaksın ama bu başörtüsü gibi durmayacak, tamamlayıcı parçası gibi görünecek.’ Çok iyi bir yaklaşımdı. Gelinliği diktim, sonunda telefonunu kaydetmek için adını sordum. Söyleyince ‘Erbakan’la bir akrabalığınız var mı’ diye sordum, evet dediler. Çok zarif bir hanımefendiydi. Allah rahmet eylesin.”

BUGÜN ALTERNATİF BİR MEDYADAYIM

Genç insanların yarattıkları medyayı çok seviyorum ve destekliyorum.

Yeni kurulan bir kanal var.

Adı Biz10 TV…

Genç bir radyocu olan Adem Metan kurdu.

Geçen gün eve geldiler ve sorularını sordular.

Bugün bu mülakatı yayınlıyorlar.

Bu alternatif mecra ilginizi çekebilir.

İLİŞKİLER

– “BELKİ biraz kıskançlık ikimize de iyi gelir…”

(Evlilikte azalan cinsel ilişkiyi canlandırmak için)

‘You, Me, Her’

dizisinden

YAZA AYNEN DEVAM

– YAZIN ikinci yarısına başladık.

Tam gaz devam etmek için, Emir’in yeni şarkısı ‘Aynen Devam’ı tavsiye ederim.

Aynen devam yani…

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ertugrul-ozkok/yeni-bir-donemin-ilk-isaretleri-mi-41283710

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