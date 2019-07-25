Rusya’nın “40 yaş altındaki en başarılı 40 kişi” listesinde 2 Ermeni var

Forbes dergisinin Rusya versiyonu şov ve spor alanlarındaki Rusyalı 40 yaş altı en başarılı 40 insanın listesini hazırladı. Liste soz konusu insanların son yıllardaki gelirleri, basında ve sosyal medyada anıldığını hesaba katarak yapıldı.

40 kişilik listede 2 Ermeni yer almaktadır.

20. sırada yer alan Rusyalı Ermeni tenisist Karen Khaçanov geçen yılda 4,1 milyon dolar gelir elde etti. 22. sırada yer alan ünlü mizahcı Mikhail Galustyan Khaçanov’un elde ettiği gelirin yüzde 50’si kazandı, ancak Galustyan’ın ismi sosyal medyada 359,2 kez anıldı. Khaçanov’un ismi sosyal medyada sadece49,4 kez anıldı.

Forbes’in “40 yaş altındaki en başarılı 40 kişi” listesinin başında Avar asıllı Rus karma dövüş şampiyonu Habib Nurmagomedov yer alıyor.

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