CNN’e göre Ermenistan’ın başkenti Avrupa’nın en güzel 20 şehirleri arasındadır

ABD’nin CNN televizyon kanalı Ermenistan’ın başkenti Yerevan’ı Avrupa’nın en güzel, fakat turistlerin çok olmadığı 20 şehirleri listesine dahil etti.

CNN bu şehirlerin hakksız bir şekilde turistlerin yoğun ilgisinden maruz kaldığını ifade etti. ABD televizyon kanalı Yerevan’ın merkezinde bulunan sanat eserleriyle Sovyet döneminden kalma blok binaların arasındaki farkın çok dikkat çekici olduğunu dile getirdi.

CNN yabancılara mutlaka Yerevan’ı ziyaret edip Ermeni kilisesinin atribütleriyle ve M.Ö. 782 yılında kurulan Erebuni kale şehrinin tarihi ve kültürünü anlatan Erebuni müzesinde şehrin tarihiyle de tanışmayı tavsiye ediyor.

Yerevan’dan ziyade Avrupa’nın turistlerin yoğun ilgisini çekmeyen 20 güzel şehirlerin arasında Tbilisi, Ankara, Plovdiv, Orange ve Minsk şehirleri de bulunuyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/25/CNN-Ermenistan-Yerevan-Avrupa/160589

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