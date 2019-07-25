Çek Cumhuriyetinde Ermeni satranççı birinci sırada

Ermenistan erkek satranç takımı eski oyunculardan Sergey Movsesyan Çek Cumhuriyetinde katıldığı satranç turnuvasında birinci sırada yer almaya devam ediyor.

Çek Cumhuriyetinde düzenlenen meşhur Partubitse Open uluslararası satranç turnuvasının 6’ıncı turunda Sergey Movsesyan karşılaşmayı berabere bitirdiğine rağmen birinciliğe devam ediyor ve 6 turdan sonra onun toplam 5.5 puanı var.

Partubitse Open uluslararası satranç turnuvasına bu sene 37 ülkeden 323 oyuncu katılıyor. Katılanlar arasında 29 Usta satranççı var, 207’si ise uluslararası ünvanlara sahip.

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