Frank Pallone, Ermenistan’a ABD’nin stratejik ortağı olarak bakılmasını önerdi

ABD Kongresi’ndeki Ermenistan Dostluk Grubu eşbaşkanı Fank Pallone, Ermenistan ile ABD arasında stratejik işbirliğine dair bir teklif hazırladı. Belgenin, Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması durumunda Ermenistan’ın, ABD Dışişleri Bakanlığınca stratejik ortak olarak değerlendirilmesi teşvik edilecek.



“Amerika’nın Sesi”ne konuşan Frank Pallone, Ermenistan’da yaşanan Kadife devrimden sonra Ermeni-Amerikan ilişkilerinin özellikle stratejik açısından gelişmesi için yeni imkanlar yaratıldığını dile getirdi. Kongre üyesi, devrimden sonra daha özgür ve daha demokratik olan Ermenistan ile ekonomi ve ticaret alanında da işbirliğinin yoğunlaştırılabileceğine dikkat çekti.



Kongre’deki Ermenistan Dostluk Grubu’nun, 2019 yılında Ermenistan ile birçok karşılıklı üst düzey ziyaretler düzenlemeyi planladığını dile getiren Pallone, demokratik değerlerine ve hukuk üstünlüğüne saygı duyan Ermenistan’ın, ABD’nin en önemli ortaklarından biri olduğunu vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/24/Ermenistan-ABD-Frank-Pallone/160513

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